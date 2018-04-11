Решить проблему с отходами поможет создание экотехнопарка 

Комментируя озвученную в послании главы региона проблему обращения с бытовыми отходами директор ГК «Эковоз», депутат губернской думы Денис Волков сказал, что с приходом к власти Дмитрия Азарова ситуация начала меняться в лучшую сторону, сообщает volga.news.
В послании врио губернатора заявил о необходимости перехода на современные технологии переработки бытовых отходов, назвав вопрос внедрения новой системы обращения с отходами назревшим и перезревшим.
Развивая тему, Денис Волков отметил, что если в Самаре и Тольятти транспортировка и сбор ТБО и ТКО более или менее отлажены, то в маленьких поселениях, где практически нет специальных полигонов, все отходы сваливаются в ближайшем овраге.
«Сейчас в области разрабатывается электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. Кроме того, глава региона поручил ускорить работу по выбору региональных операторов. Им предстоит наладить централизованный сбор ТБО и ТКО по всей Самарской области», — рассказал директор ГК «Эковоз».
Одновременно со сбором мусора нужно организовать его переработку. «Сегодня регионы России активно изучают опыт создания экотехнопарков. Это территории, куда свозится весь мусор, образующийся в городах: бытовые и строительные отходы, остатки сельхозпроизводства. Там они пакуются, герметизируются и хранятся. Из частей, которые можно перерабатывать, производится готовая продукция: стекло, полиэтилен, ПЭТ-бутылки, картон. Я думаю, такой проект можно реализовать и в Самарской области», — сказал Денис Волков.