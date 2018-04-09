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«Ростелеком» увеличит пропускную способность магистрали ТЕА
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«Ростелеком» увеличит пропускную способность магистрали ТЕА 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
«Ростелеком» планирует увеличить пропускную способность магистрали транзита Европа-Азия (ТЕА).
Как сообщает пресс-служба компании, в ближайшие несколько лет «Ростелеком» планирует увеличить пропускную способность магистрали до 10 Тб/с глобального транзитного трафика.
Новая магистраль ТЕА будет организована с использованием каналов пропускной способностью 100Гб/с и сможет обеспечивать передачу любого типа трафика международных операторов между Европой и Азией.
По словам вице-президента по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком» Наталии Крючковой, развитие проекта ТЕА является одной из ключевых задач для межоператорского сегмента компании.
«Основные потребители услуги — это крупнейшие операторы Азиатского и Европейского регионов. «Ростелеком» ожидает существенное увеличение объемов продаж за счет новых возможностей сети, в том числе привлечение новых транзитных партнеров», — отметила она.
В настоящее время магистраль TEA имеет возможность продления до крупнейших узлов обмена трафиком в Европе, Китае, Японии и Гонконге, а также соединения на границах РФ с магистральными сетями крупнейших Европейских и Азиатских операторов связи.
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