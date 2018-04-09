«Ростелеком» увеличит пропускную способность магистрали ТЕА

«Ростелеком» планирует увеличить пропускную способность магистрали транзита Европа-Азия (ТЕА).

Как сообщает пресс-служба компании, в ближайшие несколько лет «Ростелеком» планирует увеличить пропускную способность магистрали до 10 Тб/с глобального транзитного трафика.

Новая магистраль ТЕА будет организована с использованием каналов пропускной способностью 100Гб/с и сможет обеспечивать передачу любого типа трафика международных операторов между Европой и Азией.

По словам вице-президента по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком» Наталии Крючковой, развитие проекта ТЕА является одной из ключевых задач для межоператорского сегмента компании.

«Основные потребители услуги — это крупнейшие операторы Азиатского и Европейского регионов. «Ростелеком» ожидает существенное увеличение объемов продаж за счет новых возможностей сети, в том числе привлечение новых транзитных партнеров», — отметила она.