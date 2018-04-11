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Запад увеличивает попытки давления на Россию, заявил Медведев
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Запад увеличивает попытки давления на Россию, заявил Медведев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Попытки давления на Россию и неприкрытого использования санкций под надуманными предлогами со стороны Запада увеличиваются, заявил российский премьер Дмитрий Медведев.
"Попытки давления, неприкрытого использования разных всякого рода санкционных законов под надуманными предлогами, они не только не уменьшаются, а увеличиваются. В число этих попыток я могу отнести и изменения в санкционном списке, и подведение под соответствующие санкции по сути целых отраслей российской экономики", — заявил Медведев во время ответов на вопросы после доклада о деятельности правительства в Госдуме.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>
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