Запад увеличивает попытки давления на Россию, заявил Медведев 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Попытки давления на Россию и неприкрытого использования санкций под надуманными предлогами со стороны Запада увеличиваются, заявил российский премьер Дмитрий Медведев.
"Попытки давления, неприкрытого использования разных всякого рода санкционных законов под надуманными предлогами, они не только не уменьшаются, а увеличиваются. В число этих попыток я могу отнести и изменения в санкционном списке, и подведение под соответствующие санкции по сути целых отраслей российской экономики", — заявил Медведев во время ответов на вопросы после доклада о деятельности правительства в Госдуме.
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