«В санкционный список вместе с российским губернатором внесли наркобаронов и террористов»

«Мне кажется, что Запад уже перестал выбирать, кого вносить в санкционный список. Они берут людей, которые, на их взгляд, могут быть близки к российскому руководству, которые оказывают влияние на какие-то властные структуры, и лепят все подряд. Им проще объявить всю Россию под санкциями. Мы же единый народ. Тогда им легче с этим будет — время не надо тратить на селекцию персон и каких-то компаний.

Это новая попытка посеять конфликт в российских властных структурах, противопоставить этих людей президенту. Они пытаются добиться их недовольства. Они рассчитывают вышибить людей из ближнего окружения президента. Например, они прекрасно понимают, что Дюмин — перспективный руководитель, сильный, волевой, в прошлом генерал, пользуется авторитетом. Но они не понимают, что они, тем самым, ничего не добьются. Более того, наш народ стал еще сплоченнее вокруг своего лидера, о чем говорят последние выборы.

Это продолжается политика сдерживания России, и каждый день нам будет приносить новые сюрпризы. Химические атаки, вмешательство в выборные процессы и т.д. Они все пытаются сделать для того, чтобы показать Россию не страной, а «исчезни с глаз». Нам надо спокойнее на это реагировать, и проводить свою политику, не обращая ни на что внимание.

Ответ России должен быть адекватным, но не ответом ради ответа. Нам надо ввести те меры, которые реально отрезвят американцев».

Фото: kremlin.ru.