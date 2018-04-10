СМИ Испании: Запад готовит жесткий ответ России 

«Вангуардиа» (03.04) в статье «Как влияет на Европу дипломатический скандал с Россией» отмечает: многие страны сделали ошибки в политике на международной арене, что привело к краху демократической модели Запада и, как следствие, к многочисленным международным конфликтам. Профессор Школы менеджмента в Барселоне Хосеп Мария Сервера заявил газете, что вокруг Европы все чаще разгораются конфликты, так как западная демократическая модель политики переживает кризис. Решения, принимаемые главами государств и национальными парламентами на основе демократической ценностной базы, не приносят желаемого результата. Более того, они — деструктивны. По мнению эксперта, сегодня модель политики смещается в сторону сильного лидера, а не сильных демократий. Профессор считает, что самыми сильными лидерами являются Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин, а европейским политикам пора начать осознавать новую геополитическую ситуацию и учесть слабость собственных внешних границ. ЕС обладает наибольшим военным потенциалом, но совсем не использует его в силу «отсутствия определенности» в данной области. Россия же наоборот набирает мощь под руководством сильного лидера, указывает Хосеп Мария Сервера. Лондон отказывается вести вместе с РФ расследование «дела Скрипаля», пишет «Периодико Экстремадура» (05.04). Спустя месяц после химической атаки на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию между Россией и Соединенным Королевством продолжается яростный спор в отношении организаторов покушения. Британские представители в Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) заявили, что «в Конвенции о химическом оружии нет требования о том, чтобы жертва привлекала вероятного преступника к совместному расследованию, так как это было бы извращением». В Лондоне считают подозрительным столь ярое желание России вмешаться в расследование «дела Скрипалей», при этом российская сторона не предоставила ни одного ответа на запросы Великобритании. Как отмечает издание, вместо этого Россия породила более 24 противоречивых и изменяющихся встречных нарративов. Сначала в Москве предположили, что Швеция или США могли осуществить атаку. Затем министр иностранных дел Лавров заявил, что Великобритания сама напала на собственный народ, чтобы «отвлечься от Брексит». По мнению британских властей, это бесстыдные и нелепые заявления, отмечает издание. Сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили с коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Соединенного Королевства, пишет «Мундо» (08.04). Британские власти рассматривали возможность переезда экс-офицера ГРУ и его дочери в одну из четырех других стран англосаксонского мира, с которыми Великобритания имеет партнерские отношения в области обмена разведданными: США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию. В итоге остановились на первой из них, потому что там их с меньшей вероятностью убьют, и их будет легче защитить там под новыми именами. Газета напоминает, что ранее Юлия Скрипаль отвергла предложение о предоставлении ей консульского доступа со стороны посольства России. В статье «Возвращение „вождизма“ в Россию» газета «Паис» (05.04) привела мнение главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян о том, что «Раньше Путин был просто наш президент, и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим». Для многих россиян, отмечает издание, Путин ассоциируется с сильной личностью Сталина и коммунистическим прошлым, когда советский народ в едином порыве сплотился вокруг вождя, чтобы противостоять Западу. Путин смог вернуть народу веру в сильную Россию. В России существует мнение, что при Сталине народ жил хорошо. Мало кто из россиян помнит сегодня об ужасном времени массовых репрессий и расстрелов. По мнению автора публикации, современная Россия страдает странной исторической забывчивостью: сталинские времена ассоциируются только с национальным величием и мощью страны. Путин сумел взять на вооружение эти чувства россиян и стал символом преемственности советского государства, он умело использует в своей политике русский национализм. Российский президент, выходец из КГБ, основывает свою политическую философию на принципах патриотизма и русского мышления. Он пытается найти и вновь воспользоваться философией национального объединения, указывает «Паис». Путин после победы на выборах в марте 2012 года заявил, напоминает газета, что Запад стремиться «развалить российскую государственность и узурпировать власть. Такие варианты сценариев на нашей земле не пройдут!» Спустя шесть лет российский народ вновь переизбрал Путина. Победив на выборах с большим отрывом Путин стал «вождем XXI века». В 1939 году Уинстон Черчилль заявил: «Россия — это окутанная тайной загадка внутри чего-то непостижимого». Такая характеристика полностью соответствует временам «нового вождя», замечает издание. «Мундо» (09.04) сообщает, что Трамп назвал Асада «животным» и раскритиковал Россию с Ираном. По мнению американского президента, именно Дамаск, Москва и Тегеран должны будут заплатить «высокую цену» за химатаки в Думе. «Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку этой скотины Асада», — написал Трамп в Твиттере. Газета напоминает, что в прошлом году США нанесли ракетный удар по сирийским позициям в ответ на газовую атаку с применением зарина, совершенную на северо-западе Сирии. И есть все основания ожидать, что и в этот раз со стороны США последуют аналогичные меры военного характера. Отличие от прошлогодней ситуации, заключается в том, что в администрации Дональда Трампа появился новый советник по национальной безопасности — Джон Болтон, известный жестким отношением к России и Ирану. «Мундо» обращает внимание на тот факт, что впервые Дональд Трамп публично выступил с резкой критикой лично президента России Владимира Путина. Москва утверждает, что никакой химической атаки в сирийском городе Дума не было, пишет «Периодико де Каталуния» (10.04). Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что место химатаки уже посетили военные специалисты из РФ и ничего не обнаружили. При этом Сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека утверждает, что жертвами атаки стали 60 мирных жителей. Союз медицинских организаций, сотрудничающий с сирийскими больницами, подтвердил гибель 70 человек в результате химической атаки. У некоторых пострадавших, по данным союза, наблюдаются симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом. Как отмечает газета, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил западные страны, прежде всего — США, в эскалации напряженности в Сирии. Выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, Небензя заявил, что в России глубоко встревожены тем, что в ряде столиц, включая Вашингтон, Париж и Лондон, взяли курс на нагнетание международной напряженности, пишет газета. Запад готовит жесткий ответ на применение химического оружия в Сирии, пишет «Паис» (10.04). Президент США Дональд Трамп пообещал в течение 48 часов определить, как он ответит на очередную химатаку в Сирии. Он выразил твердую уверенность в том, что за инцидент в пригороде Дамаска несут ответственность власти Сирии во главе с президентом Башаром Асадом, а также союзные с ним Россия и Иран. Трамп допустил, что ответственность несет и президент России Владимир Путин, а если это так, ответ будет очень жестким.
Солидарную с США позицию высказали Франция и Германия. Руководство ЕС заявило, что имеющиеся данные «свидетельствуют еще об одной химической атаке со стороны сирийского режима». Представитель США в ООН Ники Хейли предупредила, что Соединенные Штаты будут реагировать на атаку в Думе независимо от решения Совета Безопасности. Сейчас Трамп изучает ситуацию с военными и не исключает применение военной силы против войск президента Сирии Башара Асада.
Американский президент Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обменялись данными, «подтверждающими применение химоружия» в Сирии, указывает газета. Администрация Трампа расширила антироссийские санкции, включив в санкционный список несколько десятков российских граждан и компаний, сообщает «Паис» (07.04). Эти меры были приняты в ответ на вмешательство России в выборы, ее действия в киберпространстве и военные кампании в Сирии и на Украине. США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, высопоставленных чиновников и компаний из «кремлевского списка». Под санкции попали, в том числе, бизнесмен Олег Дерипаска, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, которого называли зятем Путина, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков. Как отмечает газета, нынешние санкции в отношении российских олигархов стали «самыми агрессивными» в отношении российской элиты. Санкционный список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну. Компания «Русал» Олега Дерипаски заявила, что ее включение в санкционный список США может привести к техническим дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств, пишет финансовая издание «Синко диас» (10.04). Компания считает высоковероятным, что санкции окажут существенный негативный эффект на ее бизнес и перспективы развития.
Стоимость акций «Русала» упала более чем на 40% на Гонконгской бирже и на 46,9% на Московской бирже. Ситуация усугубляется тем, что общий размер долга «Русала» на конец 2017 года составлял 8,5 миллиарда долларов, чистый долг — 7,6 миллиарда долларов, и рефинансировать этот долг в западных банках теперь уже не получится. Санкции в отношении «Русала» однозначно показывают, что в такой ситуации могут оказаться практически все российские компании, замечает «Синко Диас». Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пообещал, что правительство окажет поддержку компаниям, подпавшим под новые санкции США.