Будущие педиатры сразились в «ЦРБатле» в Нижнем Новгороде

Квест «ЦРБатл» состоялся в Приволжском медуниверситете, сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие организовано деканатом педиатрического факультета совместно с симуляционно-тренажерным комплексом на базе Нижегородской областной детской клинической больницы. Квест состоял из последовательных клинических ситуаций, в комплексе имитирующих поступление и лечение пациента в условиях центральной районной больницы. Ни один ребёнок и родитель в ходе квеста не пострадал и даже не был побеспокоен: в качестве пациентов и их родителей выступили студентка курса Арина Михеева и зам.декана педиатрического факультета доцент Лидия Беленцова. Подготовку квеста и судейство осуществляли студенты 5-6 курса и ординаторы. Все команды справились с заданиями на «отлично».

«Наша общая идея — формирование профессионала «первичного звена» — врача центральной районной больницы и поликлиники, умеющего быстро принимать сложные решения. Поэтому обучение студентов должно быть максимально приближено к реальности, а не проходить в «тепличных» условиях учебных комнат. Активная поддержка нашего симуляционного центра, а также энтузиазм оргкомитета позволили провести квест интересно, формируя стрессовые ситуации, привычные в повседневной медицинской практике», — сообщил декан педиатрического факультета ПИМУ доцент Андрей Железнов.