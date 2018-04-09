Ещё
Будущие педиатры сразились в «ЦРБатле» в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Будущие педиатры сразились в «ЦРБатле» в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Квест «ЦРБатл» состоялся в Приволжском медуниверситете, сообщает пресс-служба вуза.
Мероприятие организовано деканатом педиатрического факультета совместно с симуляционно-тренажерным комплексом на базе Нижегородской областной детской клинической больницы. Квест состоял из последовательных клинических ситуаций, в комплексе имитирующих поступление и лечение пациента в условиях центральной районной больницы. Ни один ребёнок и родитель в ходе квеста не пострадал и даже не был побеспокоен: в качестве пациентов и их родителей выступили студентка курса Арина Михеева и зам.декана педиатрического факультета доцент Лидия Беленцова. Подготовку квеста и судейство осуществляли студенты 5-6 курса и ординаторы. Все команды справились с заданиями на «отлично».
«Наша общая идея — формирование профессионала «первичного звена» — врача центральной районной больницы и поликлиники, умеющего быстро принимать сложные решения. Поэтому обучение студентов должно быть максимально приближено к реальности, а не проходить в «тепличных» условиях учебных комнат. Активная поддержка нашего симуляционного центра, а также энтузиазм оргкомитета позволили провести квест интересно, формируя стрессовые ситуации, привычные в повседневной медицинской практике», — сообщил декан педиатрического факультета ПИМУ доцент Андрей Железнов.
Newsroom24: последние новости
Мандат Никиты Сорокина в Заксобрании Нижегородской области решено передать Владиславу Сивому Панов сменил руководство МП «Нижегородпассажиравтотранс» Панов анонсировал новую структуру и руководство КУГИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиаудару по Сирии нашли объяснение86
Эрдоган нацелился на Донбасс164
Черный понедельник наступил для России796
Российские миллиардеры стремительно беднеют287
Путин поговорил с Меркель52
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение