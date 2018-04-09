Сотрудники ОМВД России по Большечерниговскому району посетили одну из подшефных школ в Самарской области

В одной из школ Большечерниговского района полицейские провели профилактическую лекцию в рамках акции «Дети России 2018».

Cтарший инспектор ПДН старший лейтенант полиции Уколова Любовь и аналитик группы анализа, планирования и контроля Тошина Анастасия ОМВД России по Большечерниговскому району встретились с учащимся восьмых классов и рассказали им об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотиков, о вреде наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и курения на организм человека, вручили тематические буклеты и памятки с номерами телефонов, по которым можно связаться с сотрудниками правоохранительных органов и рассказать о совершаемом правонарушении.

Школьники с вниманием слушали лекцию сотрудников полиции, а затем прошли проверяющий тест, по итогам которого оказалось, что подростки усвоили полученные знания.

В свою очередь, дети рассказали сотрудникам полиции, что классные руководители и администрация школы регулярно проводят с ними беседы профилактического характера. Кроме того, ребята показали информационные стенды сделанные ими, на которых размещена информация о вреде наркотиков.