«У нас же ипотека». Жители пригорода Челябинска ждут сноса домов

Паковать чемоданы?

Освоением территории близ Рощинского сельского поселения Сосновского района занималась компания «Челябинскгражданстрой». Дома в посёлке Славино начали возводить в 2013 году, а в 2015-м состоялось решение районного суда, которым был отменен генеральный план поселка Ново-Казанцево, куда входит микрорайон «Славино». Тем не менее, строительство и заселение продолжилось. Теперь, говорят местные жители и депутаты, они боятся, что по крайне мере один дом в любой момент могут снести.

«Ходят такие слухи, что микрорайон построен незаконно, но у нас нет никакой точной информации, мы ничего не можем узнать», — поделились своими переживаниями жильцы Славино.

«Дома построены без соблюдения санитарных норм. Там не должно быть жилья рядом с фабрикой «Равис». К тому же земли имеют сельскохозяйственное назначение. Бывший глава района Владимир Котов выделял эти земли, а собственники теперь пытаются в суде узаконить свое жилье. Люди в шоке, потому что они взяли ипотеки, и тут такая неопределенность», — рассказала «ФедералПресс» депутат Совета депутатов Рощинского сельского поселения Татьяна Дегтярева.

Дом №1 по улице Строительной был возведен самым первым. С ним и больше всего проблем.

«Данный частично дом стоит на сельскохозяйственной земле, которая изначально принадлежала фермеру Андреевскому. Сейчас в Сосновском районном суде идет процесс по факту возврата земли. Ранее Андреевский передал участок в собственность «Челябинскгражданстрою». Ввиду того, что земля имеет особый статус — сельскохозяйственный — перевести ее не смогли, хотя обязались сделать это сами. В очередном судебном процессе Андреевских обязали выплатить застройщику миллион. Тогда фермер попросил вернуть участок, так как ранее получил только аванс. А дом-то там уже построен!», — рассказал представитель инициативной группы жильцов Сергей.

Жители начали возмущаться и переживать, что в ближайшее время могут остаться с долгами по ипотеке и без земли. В ответ, говорят, они услышали от застройщика, что перед столь дорогостоящей покупкой им стоило внимательнее изучить документы. «У нас же не все такие грамотные!», — сетуют жители микрорайона.

«Первый заместитель главы района Игорь Азархин нам заявил, что раз нет генплана поселка, значит, на нас не могут и тратить деньги. Нам не принимают в рощинской поликлинике, нам не строят дороги, не проводят благоустройство, хотя поселку уже четвертый год. При этом имущественный налог у нас никто не отменил. Получается, нам продали квартиры, на нас заработали, а теперь мы никому не нужны», — жалуется местный житель Сергей.

Не может быть

Отметим, запутанная история с землями длится с тех времен, говорят местные жители, когда главой Сосновского района был Владимир Котов. В министерстве строительства Челябинской области подтвердили, что ранее власти Сосновского района могли допустить нарушение и выдать разрешение на возведение домов на землях, не предназначенных под жилую застройку.

«По закону не может быть такого, чтобы земля сельхозназначения была предоставлена под жилую застройку. Когда ранее были подобные случаи, администрация района меняла назначение земли и узаконивала постройку. В Челябинской области не было случаев, чтобы сносили дома», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь министерства строительства и инфраструктуры региона Николай Пастухов

Из ответа, который «ФедералПресс» получил от администрации Сосновского района, следует, что «жилые дома построены на землях населенных пунктах с разрешеннымвидом использования для строительства многоэтажных жилых домов».

«Администрация Сосновского муниципального района возражает против исковых требований Андреевского, поскольку и администрация и застройщик действовали в рамках действующего законодательства», — прокомментировал позицию районной администрации заместитель главы Игорь Азархин. Он заверил, что вероятность сноса построек отсутствует. Земельные участки были оформированы и поставлены на кадастровый учет законно, имеются разрешительные документы. Что касается отмены генплана, то к тому времени был утвержден аналогичный документ для деревни Казанцево, куда и вошли земли Славино.

«Жилые дома в микрорайоне Славино введены в эксплуатацию в 2013 году. Дома были возведены на землях населенных пунктов, после отмены генерального плана в 2015 году, и исключения сведений из ГКН, земельные участки были изменены в земли сельскохозяйственного назначения. Жилой дом, № 1 по ул. Строительная частично расположен на землях Андреевских. В настоящий момент подготовлены все необходимые документы для внесения сведений в ГКН о границах деревни Казанцево», — пояснила ситуацию начальник управления архитектуры и строительства администрации Сосновского района Ольга Антель.

Мнения сторон

К сожалению, записать комментарий представителей застройщика — компании «Челябинскгражданстрой» — не удалось. Несколько дней подряд сотрудники компании откладывали встречу с журналистами «ФедералПресс». Стало лишь известно, что юристы компании уверены в чистоте всех сделок и считают, что застройщик действовал в рамках закона, не нарушая чьих-либо прав.

Поговорить удалось с супругой Александра Андреевских. По словам Тамары Михайловны, участок площадью более 30 гектаров принадлежит их семье давно: сначала они арендовали пастбище для крупного рогатого скота, где в том числе косили сено, потом выкупили эту землю и стали пасти на ней овец. Несколько лет назад они согласились продать часть своей территории застройщику, который решил возвести рядом с деревней Ново-Казанцево жилой комплекс.

«На соседнем участке застройщик начал строительство многоквартирного дома в 2012 году, заключил договор купли-продажи части участка с Андревских, но осуществить сделку не удалось, поскольку по старому генплану на землю Андреевских зашла граница населенного пункта. Однако это не помешало застройщику возвести дом и поставить его на кадастровый учет», — рассказал адвокат семьи Андреевских Денис Вурьев.

«Наша земля как была сельхозназначения, так и осталась. Построенный дом занимает примерно 1200 квадратных метров, а у застройщика разрешение на 900 «квадратов» выдано, которые именно на их земле. Непонятно, на каком основании он построил часть дома на нашей земле, не дожидаясь, пока она ему полностью отойдет. Мы готовы были отмежевать и отдать застройщику кусочек земли, о продаже которого договаривались, но он помешал этому, успев поставить строение на кадастровый учет. Мы подаем документы в кадастровую палату, нам говорят: так у вас там дом стоит, который не указан в наших официальных документах. И это на сельхозземлях! То есть нам не дают возможность выполнить свои обязательства», — рассказала Тамара Андреевских. Фермеры написали заявление в генеральную прокуратуру с требованием проверить законность сделок.

По поводу жалоб на отказ принимать славинцев в местной поликлинике представители администрации заявили, что не берут только тех пациентов, которые не открепились от поликлиник по прежнему месту жительства и не заявили о себе в районе.

«В отношении медицинской инфраструктуры можно отметить, что в настоящий момент идет процесс согласования министерством строительства и министерством здравоохранения необходимости включения в план не позднее 2020 года строительства офиса врачей общей практики на территории микрорайона Славино», — прокомментировали в администрации Сосновского района.