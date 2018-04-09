Евро поднялся выше 74 рублей впервые с августа 2016 года 

На «Московской бирже» начали расти курс валют ‐ евро поднялся выше 74 рублей за единицу впервые с 4 августа 2016 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
При этом доллар торгуется выше отметки в 60 рублей за единицу впервые с 16 ноября 2017 года. Такое снижение рубля к евро и доллару объясняется введенными санкциями в отношении России со стороны США, а также обострившейся ситуацией в Сирии.
Утром в понедельник, например, упали акции «Русала», а потом и «Норильского никеля», «Мечела», ВИБ, «Сбербанка», «Газпрома» и других, напоминает «Газета.ru». Кроме того, мощь санкций на себе почувствовала и «Московская биржа». Ее индекс снизился на 9,3%, а индекс РТС упал на 11,5%, передает агентство Ura.ru.
США ввели санкции в пятницу против семи бизнесменов, 14 подконтрольных им компаний и 17 высокопоставленных чиновников. В их число попали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев.
Кроме того, под ограничительные меры попали Олег Дерипаска и его En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «РусАл», Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
Экономический эксперт Антон Шабанов в разговоре с RT отметил, что понедельник — «жаркий день», потому что падают все основные российские индексы. Попавшим в список компаниям теперь недоступны иностранные ранки. По словам Шабанова, долго такая тенденция не продлится и скоро рынок «успокоится», передает сайт «Дни.ру».
9 апреля стало известно, что с 1 июля 2018 года в России подорожают услуги ЖКХ. Цена поднимется примерно на 4%, однако власти уверяют, что это «одно из самых низких повышений».