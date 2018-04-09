Евро поднялся выше 74 рублей впервые с августа 2016 года

На « Московской бирже » начали расти курс валют ‐ евро поднялся выше 74 рублей за единицу впервые с 4 августа 2016 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.

При этом доллар торгуется выше отметки в 60 рублей за единицу впервые с 16 ноября 2017 года. Такое снижение рубля к евро и доллару объясняется введенными санкциями в отношении России со стороны США , а также обострившейся ситуацией в Сирии

Экономический эксперт Антон Шабанов в разговоре с RT отметил, что понедельник — «жаркий день», потому что падают все основные российские индексы. Попавшим в список компаниям теперь недоступны иностранные ранки. По словам Шабанова, долго такая тенденция не продлится и скоро рынок «успокоится», передает сайт «Дни.ру».

9 апреля стало известно, что с 1 июля 2018 года в России подорожают услуги ЖКХ. Цена поднимется примерно на 4%, однако власти уверяют, что это «одно из самых низких повышений».