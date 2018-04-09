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«Везде, где государство присутствует в экономике, начинается загнивание»
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«Везде, где государство присутствует в экономике, начинается загнивание» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Нам нужно пересматривать подходы к поддержке промышленности. Как на федеральном, так и на региональном уровне. Промышленная политика России основана на теоретических и методологических подходах пятидесятилетней давности. Страны, которые интенсивно развивались в последние полвека, накопили большой опыт, которым целесообразно было бы пользоваться. Основное и принципиальное отличие промышленной политики в Японии, Корее или Китае состоит в том, что эти страны развивали у себя производителей мирового уровня. А не тех, кто занимался импортозамещением. Ни одна из стран, „выстреливших“ в последние 50 лет не занималась импортозамещением. Они поддерживали тех, кто приходил и говорил: „мы будем делать бытовую электронику мирового уровня“, „наши автомобили будут продаваться по всему миру“. Государство — в Японии, Корее или Китае — оценивало их бизнес-программы и помогало, когда видело перспективы. Так и появились Sony, Samsung и Hyundai. Это первое.
Второе. Нужно реально поддерживать отечественных производителей. Дело здесь не сводится только к разработке какой-то программы или выделению денег. Нужна инфраструктура, нужны кадры, нужна наука. Без этого ни один сложный проект не будет реализован. А у нас часто выделят деньги и считают, что на этом работа закончилась. Потом деньги кончаются, а результата нет. Почему? Например, есть большие проблемы с самолетом SSJ-100. А ведь на него затрачены огромные бюджетные деньги. А в чем проблема-то? Может быть программа была плохо разработана? Или хорошая программа плохо была реализована. А, может быть — деньги разворовали? Мы не знаем ответы на эти простейшие вопросы.
Третье. У краевых властей не так много инструментов по поддержке промышленности, но они есть. Первое, что нужно сделать — это оценить потенциал. Что у нас есть? Мы этого толком не знаем. Какая ситуация у нас сейчас, например, с кадрами. Нужно оценивать тренды, какие будут формировать требования к кадрам через несколько лет. Сейчас такая работа практически не ведется. Вот яркий пример. Я часто читаю в СМИ, и местных тоже, что современной промышленности требуются высококвалифицированные кадры. Но, по моим наблюдениям, 80% будущих работников высшее образование не нужно. Нужно смотреть, сколько и каких работников нам нужно с высшим образованием, для чего.
Например, в Китае, на самом современном промышленном оборудовании работают бывшие жители деревень, крестьяне. Урожайность выросла, столько работников в сельском хозяйстве, как раньше, не требуется. Как думаете, у этих работников, вчерашних крестьян — высокое образование? Однако они приходят в город, поступают на работу на завод и собирают айфоны. И эту тенденцию в отношении образования нужно понять. Это одна из задач по развитию промышленности. Тренд, который нужно осознать, и скорректировать соответственно ему всю образовательную политику.
Сейчас 80% будущих работников не нужно знать даже таблицу умножения. Им не нужно и высшее образование. Оставшимся 20%, наоборот, нужна сверхвысокая квалификация. Пока что идет выпуск некой „серой массы“. Ни то, ни се. Второе, нужно разобраться, где как учат. Провести массовый опрос выпускников за пять лет. И спросить: „Что из-того, чему вас учили вам пригодилось в работе? Что хорошего вы получили в учебном заведении, что плохого, что переделать надо и как? Помогите нам сделать новую программу“. Но даже этого нет  И последнее. В целом, ситуация с промышленностью в стране и Пермском крае описывается просто. Есть два сектора. Все более или менее нормально в сфере связи, телефоны работают, проблем с интернетом нет и т.д. К розничной торговле особых претензий нет. Авиасообщение, по крайней мере с Москвой, качественное и удобное. Это я назвал сектор экономики, в котором есть конкуренция. А где ее нет, там все решается только повышением цены. Те, кто ездил поездом „Кама“ до Москвы, знает, что цена места в купе там дороже авиабилета. Везде, где государство присутствует в экономике (как производитель или как регулятор), сплошные проблемы. А государственный сектор сейчас составляет 70% эт всей экономики. Следует развивать конкуренцию в промышленном секторе, политика должна быть нацелена на это. Сто лет назад вышла в свет книга Ленина „Империализм как высшая стадия капитализма“. Не будем забывать основной лозунг книги, который состоит в том, что монополия или отсутствие конкуренции есть загнивание».
Фото: government.ru
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