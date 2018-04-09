На втором энергоблоке ЛАЭС-2 началась сборка обменников системы безопасности

К сборке теплообменников системы пассивного отвода тепла от защитной оболочки энергоблока № 2 ВВЭР-1200 приступили специалисты на Ленинградской АЭС-2. Собрана первая из 16 конструкций весом более пяти тонн. Работы производятся на специально подготовленной площадке, сообщает сегодня пресс-служба станции.

Сборка теплообменников — это одна из операций по подготовке к монтажу купола внутренней защитной оболочки здания реактора. Ее нижний и верхний ярусы, которые собираются параллельно на соседнем стенде, впоследствии будут дополнены теплообменниками, поддерживающими каркасами, элементами системы вентиляции и др. После завершения данного объема работ многотонные ярусы ВЗО поочередно установят на цилиндрическую часть здания, высота которого достигнет семьдесяти метров.