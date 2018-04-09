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Эксперт оценил перспективы сотрудничества между Россией и Мадагаскаром
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Эксперт оценил перспективы сотрудничества между Россией и Мадагаскаром 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел переговоры с президентом Мадагаскара Эри Радзаунаримампианиной.
Стороны обсудили возможность инвестиционного и торгового партнерства.
Эксперты отмечают, что Россия всерьез относится к перспективе сотрудничества с властями острова.
Российский африканист, специалист по Южной Африке Александр Зданевич отметил, что сотрудничество между странами в экономической сфере вполне возможно, при наличии желания и стремления у обеих стран.
— Сейчас в Африке по всем фронтам наступает Китай. Однако в Мадагаскаре огромное количество выпускников российских вузов на разных государственных позициях. То есть база для серьезных взаимоотношений есть, и неплохая. Особенно в горнорудной промышленности. Нужна лишь политическая воля с обеих сторон, — рассказал специалист в интервью ФБА «Экономика сегодня».
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