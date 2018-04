Leap Motion анонсировала новую платформу дополненной реальности с отслеживанием движений рук

Компания Leap Motion, которая занимается разработкой жестовых интерфейсов, анонсировала амбициозный, но пока еще очень сырой план по созданию платформы дополненной реальности в своей системе отслеживания рук. Система называется Project North Star и включает дизайн гарнитуры, которая, по заявлениям компании, будет стоить меньше 100 долларов при крупномасштабном производстве. Гарнитура будет оснащаться сенсором Leap Motion, поэтому пользователи смогут точно манипулировать объектами при помощи рук. Ранее компания предлагала такое решение только для настольных ПК и дисплеев виртуальной реальности.

Project North Star не будет новой гарнитурой для пользователей, да и для разработчиков версии на данный момент продаваться не будут. Вместо этого компания выпустит обязательные спецификации аппаратного и программного обеспечения в виде лицензии с открытым исходником на следующей неделе.

«Мы надеемся, что это вдохновит новое поколение экспериментальных AR-систем, которые сдвинут фокус с обсуждений на тему того, как должны выглядеть AR-системы, на то, каким должен быть опыт работы с ними», пишет компания.

Дизайн гарнитуры использует два быстро обновляющихся 3,5-дюймовых LCD-дисплея с разрешением 1600 х 1440 на каждый глаз. Дисплей отражает свет на козырек, который пользователь видит в форме прозрачного покрытия. Leap Motion говорит, это обеспечивает поле зрения в 95 градусов по вертикали и 70 градусов по горизонтали, больше, чем могут предложить другие AR-системы. Сенсор Leap Motion находится над глазами и отслеживает движения рук в более широком поле зрения, около 180 градусов горизонтально и вертикально.

Leap Motion подчеркнула, что заинтересована в запуске программного обеспечения в большей степени, чем в создании гарнитуры. Сенсор Leap Motion уже можно разместить на гарнитуре смешанной реальности HoloLens.

И хотя Leap Motion обещает и отличную цену, и поле обзора, Project North Star не будет одним из устройств вроде HoloLens и Magic Leap. Он обеспечит отличные взаимодействия с руками, но не сможет отслеживать движения во всей комнате, взаимодействовать с окружением и не будет самодостаточен в дизайне. Он лишь поможет небольшим игрокам в экспериментах с аппаратным обеспечением.