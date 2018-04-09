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На БелАЭС началась сварка главного циркуляционного трубопровода
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На БелАЭС началась сварка главного циркуляционного трубопровода 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В реакторном отделении второго энергоблока Белорусской АЭС начался один из важнейших этапов строительства — сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), сообщает БЕЛТА.
Начало сварки — это, фактически, старт подготовки систем и оборудования первого контура к проливу на открытый реактор.
Сварка ГЦТ — одна из ключевых операций на этапе строительства энергоблока. Ей уделяется особое внимание, так как от даты завершения этого процесса строится весь график гидроиспытаний реакторной установки.
К сварным соединениям ГЦТ (28 стыков) предъявляются особо жесткие требования, так как от этого зависит безопасность и эффективность работы энергоблока. Одновременно со сварочными работами профильные специалисты генерального подрядчика и заказчика будут проводить пошаговый контроль всех выполняемых операций: визуальный, измерительный, радиографический, капиллярный и ультразвуковой.
Ориентиром в работе станут сроки сварки ГЦТ первого блока Белорусской АЭС, которую специалисты выполнили за 78 суток.
Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения 3+ вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.
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