Российский школьник напал на стену и погиб под завалами

Саратовской области 14-летний школьник погиб под обрушившейся кирпичной стеной, на которой он отрабатывал удары кулаками. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в понедельник, 9 апреля. «В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, изучаются условия жизни и воспитания ребенка», — отметили в ведомстве. Прокуратура также проводит проверку по факту гибели школьника. Уточняется, что инцидент произошел еще в субботу, 7 апреля, на территории заброшенного склада зерна в Дергачевском районе. Подросток пришел туда с двумя одноклассниками. «Установлен собственник фирмы (на территории которой стояла стена — прим. "Ленты.ру" ), приняты меры реагирования», — подчеркивается в сообщении регионального надзорного ведомства. В комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве области уточнили, что погибший подросток учился в восьмом классе, передает РИА Новости 31 мая прошлого года обвалившаяся кирпичная стена придавила 13-летнего школьника из Ивановской области , гулявшего по территории заброшенного завода. Спасатели извлекли подростка из обломков и передали работникам скорой помощи. В результате происшествия он получил переломы обоих ног и руки.