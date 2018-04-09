Ещё
Московское УФАС раскрыло картельный сговор на торгах по организации мероприятий для нужд госучреждений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московское УФАС раскрыло картельный сговор на торгах по организации мероприятий для нужд госучреждений 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) России раскрыло картельный сговор на торгах по организации и проведению мероприятий для нужд госучреждений, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО «Праздничный проспект», ООО «Апекс событий», ИП В. Горская, ИП М. Черняева в ходе проведения 11 аукционов по организации и проведению детских и молодежных мероприятий, в том числе мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, для нужд государственных учреждений на общую сумму 26,4 млн руб.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомство пришло к выводу, что ООО «Праздничный проспект», ООО «Апекс событий», ИП В. В. Горская, ИП М. В. Черняева в ходе электронных аукционов действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию цены на торгах. Это позволило ООО «Праздничный проспект» выиграть три аукциона и заключить контракты на общую сумму 6,9 млн руб., ООО «Апекс событий» выиграть шесть аукционов и заключить контракты на общую сумму 12,5 млн руб., ИП М. Черняева выиграть один аукцион на сумму 2,1 млн руб., а ИП В. Горская выиграть один аукцион на сумму 3,9 млн руб.
«ООО «Праздничный проспект», ООО «Апекс событий», ИП В. Горская, ИП М. Черняева признаны нарушителями запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения (п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции»)», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что вследствие того, что участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы, государственные учреждения РФ были вынуждены закупать услуги по организации и проведению детских и молодежных мероприятий, в том числе мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, по существенно завышенным ценам. Регулятор также установил, что компании в ходе аукционов обменивались в интересах друг друга информацией и пользовались едиными инфраструктурами.
Агентство «Москва»: последние новости
А.Хрипун: Более 76% всех приемов в столичных поликлиниках ведут врачи общей практики Благотворительный забег в поддержку больного подростка из Ступино пройдет в Парке Горького 22 апреля Пранкер Вован предложил ввести уголовную ответственность за заведомо ложную информацию о катастрофах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиаудару по Сирии нашли объяснение86
Эрдоган нацелился на Донбасс164
Черный понедельник наступил для России796
Российские миллиардеры стремительно беднеют287
Путин поговорил с Меркель52
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение