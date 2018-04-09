Московское УФАС раскрыло картельный сговор на торгах по организации мероприятий для нужд госучреждений

«Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО «Праздничный проспект», ООО «Апекс событий», ИП В. Горская, ИП М. Черняева в ходе проведения 11 аукционов по организации и проведению детских и молодежных мероприятий, в том числе мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, для нужд государственных учреждений на общую сумму 26,4 млн руб.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ведомство пришло к выводу, что ООО «Праздничный проспект», ООО «Апекс событий», ИП В. В. Горская, ИП М. В. Черняева в ходе электронных аукционов действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию цены на торгах. Это позволило ООО «Праздничный проспект» выиграть три аукциона и заключить контракты на общую сумму 6,9 млн руб., ООО «Апекс событий» выиграть шесть аукционов и заключить контракты на общую сумму 12,5 млн руб., ИП М. Черняева выиграть один аукцион на сумму 2,1 млн руб., а ИП В. Горская выиграть один аукцион на сумму 3,9 млн руб.

«ООО «Праздничный проспект», ООО «Апекс событий», ИП В. Горская, ИП М. Черняева признаны нарушителями запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения (п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции»)», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что вследствие того, что участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы, государственные учреждения РФ были вынуждены закупать услуги по организации и проведению детских и молодежных мероприятий, в том числе мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, по существенно завышенным ценам. Регулятор также установил, что компании в ходе аукционов обменивались в интересах друг друга информацией и пользовались едиными инфраструктурами.