Московское УФАС раскрыло картельный сговор на торгах по организации мероприятий для нужд госучреждений 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) России раскрыло картельный сговор на торгах по организации и проведению мероприятий для нужд госучреждений, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО «Праздничный проспект», ООО «Апекс событий», ИП В. Горская, ИП М. Черняева в ходе проведения 11 аукционов по организации и проведению детских и молодежных мероприятий, в том числе мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, для нужд государственных учреждений на общую сумму 26,4 млн руб.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомство пришло к выводу, что ООО «Праздничный проспект», ООО «Апекс событий», ИП В. В. Горская, ИП М. В. Черняева в ходе электронных аукционов действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию цены на торгах. Это позволило ООО «Праздничный проспект» выиграть три аукциона и заключить контракты на общую сумму 6,9 млн руб., ООО «Апекс событий» выиграть шесть аукционов и заключить контракты на общую сумму 12,5 млн руб., ИП М. Черняева выиграть один аукцион на сумму 2,1 млн руб., а ИП В. Горская выиграть один аукцион на сумму 3,9 млн руб.
«ООО «Праздничный проспект», ООО «Апекс событий», ИП В. Горская, ИП М. Черняева признаны нарушителями запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения (п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции»)», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что вследствие того, что участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы, государственные учреждения РФ были вынуждены закупать услуги по организации и проведению детских и молодежных мероприятий, в том числе мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, по существенно завышенным ценам. Регулятор также установил, что компании в ходе аукционов обменивались в интересах друг друга информацией и пользовались едиными инфраструктурами.