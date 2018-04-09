Ещё
Наркополицейские приняли участие в Межрегиональной студенческой научно-практической конференции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наркополицейские приняли участие в Межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники УКОН УМВД России по Мурманской области приняли участие в Межрегиональной студенческой научно-практической конференции «Здоровье и образ жизни».
Конференция прошла на базе ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж». Более 200 исследовательских работ студентов, в том числе и из других регионов, были представлены судейской комиссии. Проекты носили как исследовательский характер, так и практический. В основном, работы участников посвящены различным аспектам ведения здорового образа жизни: «Энергетические напитки как фактор риска для здоровья», «Болезни XXI века!», «Профилактика табакокурения, наркомании, алкоголя», «Гаджетовая зависимость» и многие другие.
Как отметили полицейские, научно-исследовательские работы студентов еще раз продемонстрировали необходимость и эффективность проведения позитивной профилактики, пропаганды здорового образа жизни, занятий спортом. Главное для сегодняшней молодежи — научиться быть независимыми, понимающими свою собственную ценность, а также ценность своей жизни, выработать стойкий иммунитет к порочным зависимостям, научиться говорить — «нет» в ответ на опасные предложения.
Все участники конференции получили сертификаты, а победители были награждены дипломами.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Владимир Колокольцев поздравил сотрудников следственных подразделений МВД России с профессиональном праздником В Красноярском крае полицейские провели антинаркотическую профилактическую беседу со школьниками Алуштинцы смогли убедиться, что «Госуслуги – это проще, чем кажется»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиаудару по Сирии нашли объяснение81
Черный понедельник наступил для России788
Эрдоган нацелился на Донбасс140
Путин поговорил с Меркель52
Российские миллиардеры стремительно беднеют275
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение