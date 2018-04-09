Наркополицейские приняли участие в Межрегиональной студенческой научно-практической конференции

Сотрудники УКОН УМВД России по Мурманской области приняли участие в Межрегиональной студенческой научно-практической конференции «Здоровье и образ жизни».

Конференция прошла на базе ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж». Более 200 исследовательских работ студентов, в том числе и из других регионов, были представлены судейской комиссии. Проекты носили как исследовательский характер, так и практический. В основном, работы участников посвящены различным аспектам ведения здорового образа жизни: «Энергетические напитки как фактор риска для здоровья», «Болезни XXI века!», «Профилактика табакокурения, наркомании, алкоголя», «Гаджетовая зависимость» и многие другие.

Как отметили полицейские, научно-исследовательские работы студентов еще раз продемонстрировали необходимость и эффективность проведения позитивной профилактики, пропаганды здорового образа жизни, занятий спортом. Главное для сегодняшней молодежи — научиться быть независимыми, понимающими свою собственную ценность, а также ценность своей жизни, выработать стойкий иммунитет к порочным зависимостям, научиться говорить — «нет» в ответ на опасные предложения.

Все участники конференции получили сертификаты, а победители были награждены дипломами.