Ученые СГЭУ презентовали проект развития Шигонского района

В рамках Дней науки в Самарском государственном экономическом университете состоялся круглый стол «Муниципальное стратегическое планирование и проектное управление в ХХI веке». В числе организаторов — администрация Шигонского района при участии регионального министерства экономического развития , инвестиций и торговли и Комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Губернской Думы

Круглый стол прошел в новом формате и состоял из двух частей: делового завтрака и презентации проекта развития Шигонского района.

В мероприятии приняли участие врио зампред правительства Самарской области Станислав Казарин , замминистра строительства Анатолий Баранников, первый зам министра сельского хозяйства Роман Некрасов, руководитель Управления социально-экономического развития территорий минэкономразвития Елена Цыганкова, врио руководителя областного департамента туризма Михаил Мальцев , первые лица районных администраций и председатели Собраний представителей.

Тема встречи более, чем актуальна. Как отметила Елена Цыганкова, врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым поставлена задача — разработать стратегии до 30 сентября этого года.

Открывая встречу, и.о. ректора СГЭУ Габибулла Хасаев , в частности, подчеркнул: «В своем послании президент Российской Федерации Владимир Путин поставил четкую задачу — активизировать процессы стратегического планирования на всех территориях страны. Сейчас мы наблюдаем смену парадигмы пространственного развития Российской Федерации . Если раньше приоритеты отдавались городам-миллионерам и портовым городам, то сейчас упор делается на гармоничное развитие российских регионов. И в рамках Стратегии пространственного развития Российской Федерации все муниципальные образования нужно встроить в общую систему развития». Габибулла Хасаев сказал, что те территории, которые первыми займутся детальной проработкой стратегических проектов, почти гарантированно смогут привлечь внимание руководства, а, соответственно, и рассчитывать на инвестиционную поддержку.

Самарский государственный экономический университет в эту работу включился давно. И на данный момент уже наработал серьезный опыт — подготовлены кадры, студенты СГЭУ участвуют в социальных исследованиях, вуз сотрудничает с такими лидерами отрасли, как Агентство стратегических инициатив , МЦСЭИ «Леонтьевский центр» ( Санкт-Петербург ), налажена работа с региональными министерствами экономразвития, строительства, сельского хозяйства, с областным департаментом туризма и др.

Опыт вуза уже оценен по достоинству. Например, в СГЭУ с просьбой разработать проекты для ряда районов обратились Ульяновская область Башкортостан и другие. С некоторыми муниципалитетами Самарской области СГЭУ уже плотно сотрудничает в создании стратегических планов. Габибулла Хасаев привел в пример опыт взаимодействия с администрациями Жигулевска , Шигонского и других районов.

Как не раз было отмечено на круглом столе — в создании стратегий есть ряд принципиальных моментов. Главное — непосредственное участие жителей территории. Второе — это точное определение потенциала региона, плюсы и минусы, и грамотная трансформация этих данных в рабочие инвестиционные проекты. В течение всего круглого стола неоднократно подчеркивалось, что все территории Самарской области по-своему уникальны. Так что возможности для развития есть у всех. Как заметил Михаил Мальцев: «… В регионе большой туристический потенциал. И в каждом районе есть что-то особенное, присущее только этой территории. Скажу, что даже Нефтегорский район, который ассоциируется исключительно с нефтью, можно сделать привлекательным с точки зрения туризма».

Интересный акцент поставила профессор СГЭУ Елена Николаевна Королева : «При формировании рабочих групп стоит активнее привлекать, казалось бы, незаметные силы. Я говорю о школьных объединениях, родительских комитетах, некоммерческих организациях. Ведь именно молодежи предстоит реализовывать стратегии. Так что, обратите внимание на молодое поколение».

Директор Научно-исследовательского Института регионального развития СГЭУ и куратор проекта стратегии социально-экономического развития Шигонского района Наталья Полянскова рассказала, что на данный момент тема развития муниципальных образований детально проработана именно в Самарской области. В этой теме наш регион по праву занимает лидирующие позиции не только в ПФО, но и в стране. Поэтому со следующего года развитие территорий станет главной темой форума, организованного именно в Самаре . «Я благодарна всем присутствующим, что вы заинтересовались нашим опытом. Подчеркну, главное в создании стратегий развития — максимальное общественное вовлечение; максимальное внедрение информационных систем и использование новых технологий, таких как „Умный город“, „Умный Генплан“ и т.д.».

Китай, США, Во второй части круглого стола Наталья Полянскова представила образ будущего и проекты развития Шигонского района по результатам стратегического форсайта «Шигоны 2030 — выбор будущего!». По ее словам, методология оценки долгосрочных перспектив используется в таких странах, как Япония Канада , в ряде Европейских государств и т.д.

«Суть в том, что члены рабочих групп коллективно проецируют образ будущего на конкретную территорию. Это помогает построить будущее вместе. В декабре 2017 года наш вуз и представители Шигонского района впервые опробовали так называемый скоростной форсайт. В работе приняло участие 150 человек. Результат — разработано двадцать четыре проекта».

Подробно с каталогом стратегических проектов развития Шигонского района до 2030 года можно познакомиться по ссылке: http://www.sseu.ru/sites/default/files/2018/04/strategicheskie_proekty_shigony2030.pdf Для справки.

Форсайт — это оценка долгосрочной перспективы технологий, науки, общества и экономики, которая производится систематически. Целью подобных проектов является коллективное формирование стратегических направлений, касающегося новых технологий и исследований, которые в будущем способны приносить максимально возможные блага социально-экономического характера.