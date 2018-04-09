Футляр для швейных принадлежностей своими руками

Вам потребуется:

льняное полотно, хлопчатобумажная ткань, нитки, ножницы, трикмаркер, меловой карандаш, портновские булавки, масштабная линейка, шаблон

Шаг 1 Из льняного полотна выкроить деталь футляра с припусками на швы ок. 2,5 см, приколов шаблон с изнаночной стороны. С помощью мелового карандаша обвести контуры шаблона и перевести разметку на ткань. Шаблон выкройки

формат А4 В зависимости от размера ножниц вы можете уменьшить или увеличить шаблон. Шаг 2 При необходимости по контуру шаблона проложить сметочные стежки или вколоть булавки. С лицевой стороны детали проложить отделочные строчки в случайном порядке (в центре и на маленьком треугольнике справа). Шаг 3 Шаблон снова приколоть к детали. Используя трикмаркер, обвести контуры шаблона и разметить припуски по всем краям 1 см. Припуски детали срезать до этой ширины. Шаг 4 Деталь футляра из льняного полотна наложить на хлопчатобумажную ткань (подкладка) лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть и выкроить. Шаг 5 Детали футляра и подкладки стачать по контуру, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Уголки и припуски шва срезать до ширины 2 мм. Футляр вывернуть. Уголки и края выровнять. Шаг 6 Один край футляра заутюжить на лицевую сторону, приколоть и притачать. Шаг 7 Футляр положить изнаночной стороной вверх. Теперь второй край отвернуть на изнаночную сторону до шва притачивания первого края, приколоть и притачать. Шаг 8 Футляр сложить посередине, приколоть и отстрочить нижнюю часть вдоль краев. При этом открытый участок в шве будет застрочен. Источник и фото: Burda 3/2018