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Футляр для швейных принадлежностей своими руками
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Футляр для швейных принадлежностей своими руками 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
льняное полотно, хлопчатобумажная ткань, нитки, ножницы, трикмаркер, меловой карандаш, портновские булавки, масштабная линейка, шаблон
Шаг 1  Из льняного полотна выкроить деталь футляра с припусками на швы ок. 2,5 см, приколов шаблон с изнаночной стороны. С помощью мелового карандаша обвести контуры шаблона и перевести разметку на ткань. Шаблон выкройки
формат А4  В зависимости от размера ножниц вы можете уменьшить или увеличить шаблон. Шаг 2  При необходимости по контуру шаблона проложить сметочные стежки или вколоть булавки. С лицевой стороны детали проложить отделочные строчки в случайном порядке (в центре и на маленьком треугольнике справа). Шаг 3  Шаблон снова приколоть к детали. Используя трикмаркер, обвести контуры шаблона и разметить припуски по всем краям 1 см. Припуски детали срезать до этой ширины. Шаг 4  Деталь футляра из льняного полотна наложить на хлопчатобумажную ткань (подкладка) лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть и выкроить. Шаг 5  Детали футляра и подкладки стачать по контуру, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Уголки и припуски шва срезать до ширины 2 мм. Футляр вывернуть. Уголки и края выровнять. Шаг 6  Один край футляра заутюжить на лицевую сторону, приколоть и притачать. Шаг 7  Футляр положить изнаночной стороной вверх. Теперь второй край отвернуть на изнаночную сторону до шва притачивания первого края, приколоть и притачать. Шаг 8  Футляр сложить посередине, приколоть и отстрочить нижнюю часть вдоль краев. При этом открытый участок в шве будет застрочен. Источник и фото: Burda 3/2018
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