Роспотребнадзор закрыл на 90 суток магазин «Суши шоп» на Ленинском проспекте

В связи с нарушениями в оборудовании вентиляции деятельность магазина «Суши шоп» на Ленинском проспекте приостановлена на 90 суток. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.

«По обращению жительницы, связанному с запахами от приготовления пищи в организации торговли и общественного питания «Суши шоп», расположенной на первом этаже жилого дома, по адресу: Ленинский проспект, д. 89/2, территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе проведена внеплановая проверка в отношении индивидуального предпринимателя ИП Вахидова М. Ш.», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, при проверке было установлено, что система вентиляции организации смонтирована с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выброс от вытяжных систем вентиляции организован на уровне первого этажа многоэтажного жилого дома, в результате запахи от приготовления пищи поступают в жилые помещения. Также выявлены другие нарушения.

В пресс-службе отметили, что по факту выявленных нарушений в отношении ИП Вахидова М. Ш. возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ , материалы дела направлены в Гагаринский районный суд Москвы.

«Гагаринский районный суд Москвы признал ИП Вахидова М. Ш. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности, запретив эксплуатацию нежилого помещения по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 89/2 на срок 90 суток. Постановление суда направлено в службу судебных приставов Москвы для принудительного исполнения», — резюмировали в ведомстве.