Ещё
Роспотребнадзор закрыл на 90 суток магазин «Суши шоп» на Ленинском проспекте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор закрыл на 90 суток магазин «Суши шоп» на Ленинском проспекте 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В связи с нарушениями в оборудовании вентиляции деятельность магазина «Суши шоп» на Ленинском проспекте приостановлена на 90 суток. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.
«По обращению жительницы, связанному с запахами от приготовления пищи в организации торговли и общественного питания «Суши шоп», расположенной на первом этаже жилого дома, по адресу: Ленинский проспект, д. 89/2, территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе проведена внеплановая проверка в отношении индивидуального предпринимателя ИП Вахидова М. Ш.», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, при проверке было установлено, что система вентиляции организации смонтирована с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выброс от вытяжных систем вентиляции организован на уровне первого этажа многоэтажного жилого дома, в результате запахи от приготовления пищи поступают в жилые помещения. Также выявлены другие нарушения.
В пресс-службе отметили, что по факту выявленных нарушений в отношении ИП Вахидова М. Ш. возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ, материалы дела направлены в Гагаринский районный суд Москвы.
«Гагаринский районный суд Москвы признал ИП Вахидова М. Ш. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности, запретив эксплуатацию нежилого помещения по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 89/2 на срок 90 суток. Постановление суда направлено в службу судебных приставов Москвы для принудительного исполнения», — резюмировали в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
А.Хрипун: Более 76% всех приемов в столичных поликлиниках ведут врачи общей практики Благотворительный забег в поддержку больного подростка из Ступино пройдет в Парке Горького 22 апреля Время работы аэроэкспрессов продлят до трех часов ночи в дни проведения вечерних игр ЧМ-2018 (интервью)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиаудару по Сирии нашли объяснение86
Эрдоган нацелился на Донбасс164
Черный понедельник наступил для России796
Российские миллиардеры стремительно беднеют287
Путин поговорил с Меркель52
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение