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Обработка внутреннего кармана в верхней одежде
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Обработка внутреннего кармана в верхней одежде 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Перед тем, как выполнять внутренние карманы, необходимо продублировать подборт пальто, подготовить полочку подкладки и соединить ее с подбортом.
Как выполнить карман с подкройным бочком: мастер-класс
В данном мастер-классе представлен фигурный подборт с участком из основной ткани под карман. Но можно выполнить подборт обычной формы, при этом карман может заходить на подборт, а может оставаться только на подкладке. Для одного кармана потребуется:
— 2 обтачки ~18*3-4 см; — бейку для петельки ~17*3-4 см; — цельнокроеную мешковину ~18*36 см; — пуговку диаметром 1-1,5 см; — клеевой дублерин. Шаг 1  На подкладке полочки разметить место кармана, с изнанки продублировать. В данном случае рамка кармана размером 14*2 см. Шаг 2  Обтачки кармана продублировать, сложить вдоль лицевой стороной наружу и приутюжить, припуски бейки подвернуть внутрь, бейку сложить вдоль и настрочить на расстоянии 1 мм, сформировать петельку длиной около 6 см.
Как выкроить косую бейку из тонкой ткани, читайте на BurdaStyle.ru  Шаг 3  Наложить одну обтачку сгибом вниз линией притачивания к месту притачивания с лицевой стороны, сверху наложить мешковину. Проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба. Шаг 4  К верхней части входа в карман наложить вторую обтачку сгибом вверх, и посредине — петлю. Проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба. Шаг 5  Разрезать область входа в карман между швами, к концам швов рассечь наискосок к уголкам будущего кармана, не доходя по 1 мм до концов строчек. Шаг 6  Обтачку с мешковиной и обтачку с петлей отвернуть срезами наизнанку, выметать и приутюжить.
Как сшить и пришить внутренний карман к готовой куртке: мастер-класс
Шаг 7  Свободный край цельнокроеной мешковины кармана приколоть, а затем притачать к припуску верхней обтачки шов в шов. Шаг 8  Сколоть булавками и стачать открытые боковые срезы мешковины, начиная от одного конца шва притачивания верхней обтачки и заканчивая у сгиба мешковины снизу, при этом захватить в шов концы обтачек и маленькие треугольники с боков рамки кармана. Готово! Дарья Табатчикова
По образованию Дарья пиарщик и экономист, но несколько лет назад целиком посвятила себя любимому делу — шитью. Шить она училась по журналам, книгам и при помощи интернета, есть в арсенале и швейные курсы, но Дарья относит себя к самоучкам. Она обожает изучать специализированную литературу по шитью разных лет и стран, а затем применять полученные знания на практике. В конце 2017 года Дарья стала победительницей праздничного конкурса от BurdaStyle.ru. Она ведет свою страничку в Instagram и группу ВКонтакте. Автор мастер-класса и фото: Дарья Табатчикова
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