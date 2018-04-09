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Школа вязания Светланы Коломиец: YouTube-канал недели
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Школа вязания Светланы Коломиец: YouTube-канал недели 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
О ведущей канала
Вязание для украинки Светланы Коломиец долгое время было любимым хобби. Сначала она вязала для себя, потом — на заказ, сейчас же в «вязальном сообществе» Светлана — хорошо известный автор мастер-классов и ведущая видеоблога о вязании. Свой канал на YouTube Светлана завела в январе 2016 года, и уже через год у него было почти 75 тысяч подписчиков. Сейчас это число выросло до 227 с лишним тысяч — зрители любят Светлану за юмор, открытость, оптимизм и, конечно, за полезные и интересные советы, обзоры и мастер-классы по вязанию. «Я хочу поделиться своим опытом, тем, что я делаю, чтобы моё хобби, моя страсть, то, что стало моей работой, приносило мне удовольствие, радость, счастье, прибыль и не забирало здоровье, нервы и так далее», — говорит Светлана. «8 рекомендаций начинающим мастерам ручной работы. Часть 1»:
О чём этот канал Канал Светланы называется «Школа вязания» — сама она вяжет спицами и рассказывает в первую очередь об этом виде рукоделия. Все видео разделены на плейлисты: есть, например, обучающие видео по вязанию узоров, есть мастер-классы по созданию определённых вещей, есть подборка советов для начинающих, плюс — обзоры пряжи и аксессуаров. В отдельный плейлист собраны «Мотивационные выпуски» — в них Светлана говорит о книгах, помогающих ей в работе, рассуждает о поиске идей и вдохновения, отвечает на вопросы и рассказывает о том, как сама пришла к тому, что её хобби стало делом жизни. «Обзор. Ангора»:
Идеи для вязания крючком и спицами
Для кого этот канал Канал Светланы адресован в первую очередь практикам, тем, кто вяжет спицами или хочет этому научиться. Начинающие вязальщицы найдут тут понятные и подробные советы и уроки по базовым в вязании понятиям и навыкам — например, как набирать петли или вязать самые простые узоры. Для опытных рукодельниц будут интересны разборы более сложных и необычных узоров, в том числе ажура и аранов. Из плейлиста с мастер-классами по вязанию конкретных вещей можно выбрать понравившуюся модель и действовать согласно указаниям ведущей канала: Светлана подробно расскажет и покажет весь процесс, от выбора ниток и спиц до сборки готового изделия. При этом в списке вещей есть и детские, и взрослые модели — шапочки, снуды, джемперы, палантины и другое. «Шарф „Торнадо“ спицами — мастер-класс»:
Многие из «мотивационных выпусков» можно рекомендовать к просмотру не только вязальщицам, но рукодельницам вообще. Тут можно найти хорошие советы, например, о том, как устроить рабочее место и организовать график работы, заботясь о здоровье спины и глаз, рекомендации по продвижению своих вещей в интернете или рассуждения о путях поиска идей и раскрытия своего потенциала.
Учимся вязать на спицах: лицевые и изнаночные петли
«Как раскрыть свой потенциал и развить таланты»:
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