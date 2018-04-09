Умные мигранты приносят с собой в регионы России газелей

Экономисты определили для каждого региона России за 2011−2014 годы следующие параметры: число быстрорастущих фирм-«газелей» на 100 человек населения, рождаемость, количество приехавших в поисках работы выпускников технических и нетехнических специальностей из 100 ведущих российских вузов. Также ученые зафиксировали динамику изменений значений этих характеристик по годам.

Подсчеты показали, что там, где БРФ изначально мало, число таких фирм быстро растет, даже пока в регион приезжает лишь небольшое количество молодых специалистов из престижных вузов (оказалось, что их специальность не имеет решающего значения). Однако инновациями занимается лишь небольшой процент фирм данного субъекта федерации. По мере роста числа БРФ в регион прибывает все большее число высококвалифицированных трудовых мигрантов. Владельцы фирм в таких условиях становятся более склонными к инновациям и охотнее принимают молодых специалистов на работу. Из-за этого и многие другие компании переходят в разряд быстроразвивающихся. Но после достижения пика численности количество БРФ быстро снижается. Они становятся либо стабильными компаниями среднего бизнеса, либо в ходе ужесточившейся конкуренции вытесняют друг друга. Тем не менее, падение количества быстроразвивающихся фирм в регионе не зависит от интенсивности миграции выпускников лучших вузов в него.

Таким образом, для увеличения числа БРФ в отдельно взятом субъекте Российской Федерации требуется усилить приток высококвалифицированных молодых трудовых мигрантов в него из других областей, краев и республик России. Это обстоятельство необходимо учитывать при построении внутренней экономической политики и разрабатывать новые способы повышения мобильности образованного населения.

Авторы отмечают, что их исследование отечественных БРФ пока единственное, в котором содержатся эмпирические данные, а не просто описание положения дел, не основанное на сопоставлении информации. Они планируют в дальнейшем собрать данные по большим временным промежуткам, чтобы уточнить описанные ими результаты, и лучше понять, как именно различные способы поощрения трудовой миграции внутри страны влияют на мобильность молодых специалистов и число фирм-«газелей».