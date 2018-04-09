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Все дворы в Архангельской области планируется благоустроить до конца 2022 года
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Все дворы в Архангельской области планируется благоустроить до конца 2022 года 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 9 апреля. Все дворы в населенных пунктах Архангельской области планируется минимально благоустроить к концу 2022 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.
"До конца 2022 года необходимо минимально благоустроить все дворы в регионе, то есть установить скамейки, урны, заасфальтировать дороги и провести освещение", — говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации ТАСС уточнили, что минимального благоустройства требуют до 70% из всех 11 тыс. дворов региона. Следующим шагом должно стать оборудование дворов спортивными и детскими площадками.
В текущем году планы по благоустройству придомовых территорий в области включают 130 дворов. «В 2018 году планируется облагородить 130 дворов, 73 общественные территории и 11 парков», — добавили в пресс-службе.
Как пояснили ТАСС, проекты благоустройства парков и общественных территорий пока не утверждены, однако в перспективе они могут включать установку нового освещения, укладку тротуарной плитки, озеленение и дренаж парков. —0—крк/меп
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