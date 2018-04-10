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Стриптиз‐клубы будут ликвидированы: Виталий Милонов предложил создать полицию нравов
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Стриптиз‐клубы будут ликвидированы: Виталий Милонов предложил создать полицию нравов 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Депутату Госдумы Виталию Милонову стыдно за то количество женщин с пониженной социальной ответственностью, готовых встретить футбольных фанатов в период ЧМ‐2018. Решение проблемы он видит в полиции нравов — по его словам, подобная инициатива существует во многих странах.
Виталий Милонов пояснил, что полиция нравов должна будет бороться с проституцией, но в ее задачи также будет входить и борьба с таким криминальным бизнесом, как попрошайничество, использующее для своих целей детей и животных. В организацию будут набирать людей морально устойчивых, непьющих, некурящих, семейных или собирающихся создать семью.
Стриптиз-клубы, как и  гей-клубы, будут закрыты и ликвидированы. И там вот мы откроем очень хорошие заведения для лиц без определенного места жительства
— Виталий Милонов.
Ранее сообщалось, что Виталий Милонов предложил оценить нравственные критерии детских игрушек, а также их соответствие определенным возрастным отметкам.
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