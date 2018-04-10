Стриптиз‐клубы будут ликвидированы: Виталий Милонов предложил создать полицию нравов

Депутату Госдумы Виталию Милонову стыдно за то количество женщин с пониженной социальной ответственностью, готовых встретить футбольных фанатов в период ЧМ‐2018. Решение проблемы он видит в полиции нравов — по его словам, подобная инициатива существует во многих странах.

Виталий Милонов пояснил, что полиция нравов должна будет бороться с проституцией, но в ее задачи также будет входить и борьба с таким криминальным бизнесом, как попрошайничество, использующее для своих целей детей и животных. В организацию будут набирать людей морально устойчивых, непьющих, некурящих, семейных или собирающихся создать семью.

Стриптиз-клубы, как и гей-клубы, будут закрыты и ликвидированы. И там вот мы откроем очень хорошие заведения для лиц без определенного места жительства

— Виталий Милонов.

Ранее сообщалось, что Виталий Милонов предложил оценить нравственные критерии детских игрушек, а также их соответствие определенным возрастным отметкам.