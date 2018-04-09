Во дворе на Коненкова 9 апреля пройдет встреча жителей с участковым уполномоченным полиции

Участковые уполномоченные района Бибирево в течение апреля выступят перед жителями с отчетами о работе, проделанной ими в течение 2017 года. Первые встречи уже прошли в конце минувшей недели, а ближайшая состоится в понедельник, 9 апреля, в 19.00, по адресу улица Коненкова, 11.

— В ходе встреч, которые пройдут во дворах жилых домов, участковые расскажут жителям об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе с заявлениями граждан, о принимаемых мерах по профилактике преступлений и правонарушений, — рассказали в управлении внутренних дел по СВАО.

Кроме того, полицейские ответят на любые поступающие от жителей вопросы. (ак)