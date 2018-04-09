Для канатной дороги в ЮЗАО уже купили кабины

«Инвестор-застройщик доложил, что все оборудование закупил и готов приступить к монтажу кабин. Я думаю, что к лету, к чемпионату мира по футболу, канатная долга будет готова», — заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Как сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы, между Воробьевыми горами и стадионом «Лужники» уже натянули стальные канаты, на которые и будут крепиться кабины. Их монтаж начнется в ближайшее время. Прокатиться по канатной дороге можно будет этим летом. Длина фуникулера составит 737 метров. На нем разместятся три станции: на улице Косыгина, на Воробьевской набережной и на Лужнецкой набережной.