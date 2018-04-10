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Горящий шоколад — это нормально — Роспотребнадзор
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Горящий шоколад — это нормально — Роспотребнадзор 

Хабаровский край сегодня 48 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с распространяющимися в социальных сетях и мессенджерах видео, в которых демонстрируется горящий шоколад. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, в комментариях к таким роликам указывается, что горение свидетельствует о якобы небезопасности для здоровья данных продуктов, но это не соответствует действительности.
— Для продуктов питания горение — это естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом, — утверждают в Роспотребнадзоре. — Продукция брендов, показанных в видео, отправлена на лабораторные исследования. Мы призываем граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве — в частности, шоколада — обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора для принятия мер.
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