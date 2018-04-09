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Глава Клинского района связала публикацию о её недвижимости на Тенерифе со скандалом из-за свалок
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Глава Клинского района связала публикацию о её недвижимости на Тенерифе со скандалом из-за свалок 

Говорит Москва 55 минут назад
Фото: Говорит Москва
Об этом она сказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«За последнее время только ленивый не обратил свои взоры к главе района, в котором есть проблема с мусором. Поэтому, в любом случае, я прекрасно понимаю, куда и с чем это связано. Вы же прекрасно понимаете, что есть вещи, которые определённый круг людей использует, все: позволительные-непозволительные, моральные-аморальные — любые поводы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию».
Сокольская назвала материалы бездоказательными и отметила, что будет отвечать только на официальные запросы.
«На самом деле, давать анализ я не готова. Раз звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. В данном случае, если разжигают, значит, это кому-то нужно. Я буду отвечать только официальным лицам на официальные запросы, а не на чьи-либо размещённые материалы без доказательной базы».
Ранее на сайте «Радио Свобода» появилась публикация о том, что прокурор Тульской области Александр Козлов и его супруга, глава Клинского района Московской области Алёна Сокольская, владели несколькими объектами недвижимости в Испании. Речь, в частности, шла о вилле на первой линии у моря, двухэтажном бунгало и нескольких квартирах. По информации журналистов, эта недвижимость была продана несколько лет назад, но Сокольская и Козлов якобы продолжают ей пользоваться.
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