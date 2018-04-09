Глава Клинского района связала публикацию о её недвижимости на Тенерифе со скандалом из-за свалок

«За последнее время только ленивый не обратил свои взоры к главе района, в котором есть проблема с мусором. Поэтому, в любом случае, я прекрасно понимаю, куда и с чем это связано. Вы же прекрасно понимаете, что есть вещи, которые определённый круг людей использует, все: позволительные-непозволительные, моральные-аморальные — любые поводы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию».

Сокольская назвала материалы бездоказательными и отметила, что будет отвечать только на официальные запросы.

«На самом деле, давать анализ я не готова. Раз звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. В данном случае, если разжигают, значит, это кому-то нужно. Я буду отвечать только официальным лицам на официальные запросы, а не на чьи-либо размещённые материалы без доказательной базы».