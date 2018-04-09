Экспертизу причала на Нижне-Волжской набережной доверили недобросовестной фирме

В отношении руководителя ООО «Альголь», проводившего экспертизу причальной стенки на Нижне-Волжской набережной, возбуждено уголовное дело. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с предпринимательским сообществом 9 апреля.

Согласно информации, владельца компании «Альголь» привлекли к ответственности по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Напомним, организация заключила контракт на выполнение работ по оценке состояния причальной стенки на Нижне-Волжской набережной в июле прошлого года.

Такие предприниматели не нужны ни городу, ни стране. Часто люди целенаправленно злоупотребляют теми отношениями, которые у них возникают с административными ресурсами, чтобы получить доступ к бюджетным деньгам. В данном отношении город безусловно понес ущерб. К сожалению, таких случаев в нашем городе немало. Моя принципиальная позиция, что все предприниматели должны быть равноудалены от власти.

Владимир Панов

глава Нижнего Новгорода

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству причальной стенки на Нижне-Волжской набережной планировалось выполнить до 1 апреля.