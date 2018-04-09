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Экспертизу причала на Нижне-Волжской набережной доверили недобросовестной фирме
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Экспертизу причала на Нижне-Волжской набережной доверили недобросовестной фирме 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
В отношении руководителя ООО «Альголь», проводившего экспертизу причальной стенки на Нижне-Волжской набережной, возбуждено уголовное дело. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с предпринимательским сообществом 9 апреля.
Согласно информации, владельца компании «Альголь» привлекли к ответственности по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Напомним, организация заключила контракт на выполнение работ по оценке состояния причальной стенки на Нижне-Волжской набережной в июле прошлого года.
Такие предприниматели не нужны ни городу, ни стране. Часто люди целенаправленно злоупотребляют теми отношениями, которые у них возникают с административными ресурсами, чтобы получить доступ к бюджетным деньгам. В данном отношении город безусловно понес ущерб. К сожалению, таких случаев в нашем городе немало. Моя принципиальная позиция, что все предприниматели должны быть равноудалены от власти.
Владимир Панов
глава Нижнего Новгорода
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству причальной стенки на Нижне-Волжской набережной планировалось выполнить до 1 апреля.
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