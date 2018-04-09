Глава управы Савеловского совершил очередной обход территории

Глава управы Савеловского Евгений Щербачев совершил очередной обход территории района в субботу, 7 апреля. Вместе с жителями района Щербачев прошел от дома 14 по улице Нижняя Масловка до перекрестка с Бутырской улицей.

— Проверяли ход выполнения начавшихся работ по приведению в порядок после зимы дворовых территорий. По просьбе жителей также посетили дворовую территорию по адресу Башиловская ул., д. 3, корп. 1, где обсудили возможность обустройства бункерной площадки на новом месте, — поделился Щербачев.

Напомним, что маршруты еженедельных обходов публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. (мю)