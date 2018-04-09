Владимир Винокур рассказал, как за ним охотилась смерть

В жизни Владимира Винокура много шуток и иронии. И не только на эстраде. Его супружеский союз с Тамарой начинался как фиктивный брак.

Девушка пожалела молодого иногороднего артиста, которому получить распределение в московский театр можно было только с пропиской. Поначалу не ответившая взаимностью, Тамара перед распределением Винокура сама предложила ему содействие в этом вопросе.

Винокура поступок Тамары очень тронул, и он пообещал ей, что станет известным и богатым. В итоге же фиктивный брак стал крепким и самым настоящим.

Вместе они уже 44 года, а себя Винокур называет «полезным ископаемым», потому что на эстраде ни один человек не продержался с одной и той же женой столько, сколько он.

В программе «судьба человека» он признается, что за этих годы они с женой могли развестись «тысячу раз»: из-за долгих и частых гастролей, слухов о его неверности, долгого отсутствия ребенка, из-за того, что Винокур всегда ставил на первое место свою маму.

Но их супружеский союз выдержал все эти испытания, а из испытаний и трагических моментов в жизни самого артиста ему удалось выйти победителем в том числе и благодаря Тамаре, которая всегда была рядом.

Когда Винокур перечисляет, как за ним «охотилась смерть», не верится, что все это может выпасть на долю одного человека.

Он был в Афганистане , когда там шла война, и чуть не погиб, когда во время его выступления в штабе армии начался артиллерийский обстрел.

Затем вместе с Львом Лещенко он должен был плыть на теплоходе «Нахимов». Артисты наверняка разделили бы трагическую участь пассажиров того рокового рейса, но тут Лещенко срочно вызвали на концерт в Москву , и Владимир Натанович решил не плыть без друга.

На грани смерти он оказался и 26 января 1996 года. Тогда в Германии Владимир Винокур попал в автомобильную аварию. Двое его друзей погибли на месте, а сидевшего сзади артиста «разорвало, как цыпленка табака».

У него серьезно пострадали обе ноги. Немецкие врачи говорили об ампутации. Иосиф Кобзон перевез тогда Винокура в военный госпиталь, где он три месяца пролежал на растяжке. Потом ему заново пришлось учиться сидеть, вставать и ходить на костылях. Помогали артисту самые близкие: жена Тамара и дочка Настя, который к Винокуру в больницу доставили на вертолете.

Однако события, когда артист был на волосок от смерти, не заставили его сидеть дома. Недавно Владимир Винокур выступал на авиабазе в Сирии