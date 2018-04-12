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460 жителей Калининграда будут отобраны для службы в армии
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460 жителей Калининграда будут отобраны для службы в армии 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
460 жителей Калининграда будут отобраны для службы в армию, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Для того, чтобы набрать такое количество новобранцев, на призывную комиссию будут вызваны около 3 тысяч молодых калининградцев, и по каждому из них примут решение», — говорят в военкомате.
458 новобранцев останутся служить в области, двое отправятся в Москву в Президентский полк (компанию им составят еще 8 ребят из районов области).
По словам председателя призывной комиссии Калининграда Александра Пономарёва, все хотят служить в морской пехоте, космических войсках и разведке.
Напомним, что с этого года военкоматы имеют право возвращать из запаса призывников, ранее получивших освобождение от армии по состоянию здоровья.
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