460 жителей Калининграда будут отобраны для службы в армии

460 жителей Калининграда будут отобраны для службы в армию, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Для того, чтобы набрать такое количество новобранцев, на призывную комиссию будут вызваны около 3 тысяч молодых калининградцев, и по каждому из них примут решение», — говорят в военкомате.

458 новобранцев останутся служить в области, двое отправятся в Москву в Президентский полк (компанию им составят еще 8 ребят из районов области).

По словам председателя призывной комиссии Калининграда Александра Пономарёва, все хотят служить в морской пехоте, космических войсках и разведке.

Напомним, что с этого года военкоматы имеют право возвращать из запаса призывников, ранее получивших освобождение от армии по состоянию здоровья.