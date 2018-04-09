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Телевизионные программы должны подчеркивать общественную выгоду
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Телевизионные программы должны подчеркивать общественную выгоду 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Нинбо, 9 апреля /Синьхуа/ — Телевизионные программы должны продвигать общественную выгоду вместо эгоцентричных ценностей. Об этом заявил в воскресенье представитель Государственного управления радиовещания и телевидения КНР Гао Чанли на семинаре для чиновников теле— и радиостанций и органов надзора, прошедшем в г. Нинбо восточнокитайской провинции Чжэцзян.
По словам чиновника, телевизионные продюсеры не должны стремиться к экстравагантности или конкурировать друг с другом в привлечении знаменитостей.
"Простые люди, которые упорно работают, и выдающиеся деятели из всех сфер жизни должны быть главными героями телепрограмм", — сказал Гао Чанли.
Он также призвал к воздержанию от выплаты чрезмерных гонораров знаменитостям, участвующим в телевизионных программах.
"Телепрограммы должны продвигать истину, доброту и красоту, чтобы побуждать людей стремиться к честности и доброте и практиковать основные социалистические ценности", — заверил Гао Чанли. -0-
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