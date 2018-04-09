Лекцию о творчестве Василия Жуковского прочтут в библиотеке на улице 8 Марта

Культуролог Тамара Антонова прочитает лекцию о жизни и творчестве русского поэта, критика, журналиста и переводчика Василия Жуковского в библиотеке № 32 на улице 8 Марта. Встреча с читателями состоится в субботу, 14 апреля. Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Юлия Захаренкова.

— Мероприятие пройдет в рамках встреч участников клуба «Живые лица прошлого». Наша постоянная гостья расскажет о самом выдающемся из пушкинских предшественников — Василии Жуковском, 235-летие со дня рождения которого мы отметили совсем недавно, — пояснила Захаренкова.

Начало в 16.00. Вход свободный. Напомним, что библиотека № 32 находится по адресу ул. 8 Марта, д. 15. (мю)