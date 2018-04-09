Ещё
Лекцию о творчестве Василия Жуковского прочтут в библиотеке на улице 8 Марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лекцию о творчестве Василия Жуковского прочтут в библиотеке на улице 8 Марта 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Культуролог Тамара Антонова прочитает лекцию о жизни и творчестве русского поэта, критика, журналиста и переводчика Василия Жуковского в библиотеке № 32 на улице 8 Марта. Встреча с читателями состоится в субботу, 14 апреля. Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Юлия Захаренкова.
— Мероприятие пройдет в рамках встреч участников клуба «Живые лица прошлого». Наша постоянная гостья расскажет о самом выдающемся из пушкинских предшественников — Василии Жуковском, 235-летие со дня рождения которого мы отметили совсем недавно, — пояснила Захаренкова.
Начало в 16.00. Вход свободный. Напомним, что библиотека № 32 находится по адресу ул. 8 Марта, д. 15. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
В участковом пункте полиции на Планетной представят отчет о работе правоохранителей Секретами создания IT-бизнеса поделятся на Волоколамке Задержан поджигатель мусорных контейнеров в районе Аэропорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиаудару по Сирии нашли объяснение90
Эрдоган нацелился на Донбасс173
Черный понедельник наступил для России800
Российские миллиардеры стремительно беднеют293
Путин поговорил с Меркель53
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение