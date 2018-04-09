Tripadvisor второй год подряд назвал «Аэрофлот» ведущей авиакомпанией Европы

Пользователи самого крупного в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor — глобальной компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке — второй год подряд назвали «Аэрофлот» ведущей авиакомпанией Европы, сообщили в «Аэрофлоте». Сайт в среднем посещают 455 млн уникальных пользователей в месяц.

В этом году авиакомпания победила в категориях: «Ведущая авиакомпания Европы — выбор путешественников»; «Ведущий премиум-эконом класс в Европе — выбор путешественников»; «Лучший бизнес-класс в Европе»; «Лучшая авиакомпания России».

Годом ранее «Аэрофлот» одержал победу в трех категориях, в том числе как «Ведущая авиакомпания Европы».