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Красота требует парафина
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Красота требует парафина 

МедикФорум 30 минут назад
Фото: МедикФорум
Одна из наибольших загадок женского тела — это руки. Ведь женские руки могут подарить нежность, тепло и ласку, они поражают своей беззащитностью и красотой. Только необходимо каждый день уделять им немного внимания. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что в последнее время понятие ухода за руками значительно расширилось. На смену уже привычным салонам для маникюра и массажа приходит широко используемое в современном мире средство — парафиновые ванночки. Они освободят Вас от посещения косметолога, поскольку в домашних условиях эта процедура вполне доступна. На первый взгляд парафиновые ванны дело простое и понятное. Надо парафин растопить, опустить в него руки, чтоб на них образовалась однородная пленка. Далее использовать как компресс. Через 20 минут у вас будут нежные и мягкие ручки. Но существуют некоторые нюансы. Главное запомните, парафин для свечек и для ванночек, это абсолютно разные вещи. Если вы все-таки решили сделать ванночки дома — соблюдайте меры безопасности. Если у вас аллергия или имеются кожные заболевания, лучше от этой идеи отказаться. Максимум внимание на процесс плавления парафина. Это надо делать исключительно на водяной бане. Если попадет вода, это чревато сильными ожогами. Приготовьте набор для водяной бани, должна быть ванночка под растопленный парафин, пленку из полиэтилена, варежки из хлопка и немного терпения. Следите, чтоб за время кипения вода не расплескалась. Намного упростить процедуру, можно купив специально предназначенный для этого набор. В него входит аппарат, который заменит водяную баню. Набор упростит и сократит подготовку, и вы сможете наслаждаться парафиновыми ванночками в домашних условиях. Ваши ручки скажут Вам спасибо. Ранее эксперты рассказали о борьбе с гепатитом.
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