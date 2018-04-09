Марко Трабукки станет гостем Д. Егорова на «Серебряном дожде»

В новом выпуске программы «Едим спорт» обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Егоров побеседует с известным футбольным агентом Марко Трабукки. Слушателям будет предложено задавать вопросы участникам передачи.

Спортивно-аналитическая программа «Едим спорт» выходит еженедельно по понедельникам в 19:00 по московскому времени. Шоу посвящено общению с топовыми спортивными и околоспортивными персонами, победам и поражениям в спорте, скандалам, болельщикам и стадионам, а также музыке, розыгрышам и звонкам слушателей.