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Марко Трабукки станет гостем Д. Егорова на «Серебряном дожде»
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Марко Трабукки станет гостем Д. Егорова на «Серебряном дожде» 

Чемпионат.com 27 минут назад
В новом выпуске программы «Едим спорт» обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Егоров побеседует с известным футбольным агентом Марко Трабукки. Слушателям будет предложено задавать вопросы участникам передачи.
Спортивно-аналитическая программа «Едим спорт» выходит еженедельно по понедельникам в 19:00 по московскому времени. Шоу посвящено общению с топовыми спортивными и околоспортивными персонами, победам и поражениям в спорте, скандалам, болельщикам и стадионам, а также музыке, розыгрышам и звонкам слушателей.
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