В Bloomberg подсчитали потери российских бизнесменов от санкций 

В Bloomberg подсчитали потери богатейших людей РФ от новых санкций США в отношении некоторых россиян, компаний и должностных лиц. Агентство считает, что речь идет о сумме в примерно $16 млрд, передает ТАСС.
По его данным, 26 из 27 россиян, входящих в список Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства), понесли убытки. Так, состояние гендиректора ГМК «Норникель» Владимира Потанина снизилось на $2,25 млрд долларов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял $1,37 млрд долларов, а владелец «Реновы» Виктор Вексельберг — $1,28 млрд долларов. За ними следует владелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска, чей убыток составил $905 млн долларов.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. Эти меры спровоцировали «черный понедельник» на рынке России: несмотря на рост нефтяных котировок, индекс Московской биржи понес самые серьезные потери с марта 2014 года, а рубль к доллару опустился до самого скромного значения за последние полгода. Компания «Русал» заявила, что введенные Минфином США санкции могут привести к техническим дефолтам и негативно повлиять на бизнес компании.