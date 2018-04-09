Bloomberg: «Русал» попросил клиентов приостановить платежи в связи с санкциями США

Алюминиевая компания «Русал» обратилась к своим клиентам с просьбой приостановить платежи в связи с попаданием в санкционный список США , сообщает Bloomberg со ссылкой на копию письма компании от 6 апреля, подписанного директором по сбыту и маркетингу Стивом Ходжсоном.

«Мы просим вас немедленно приостановить все платежи и переводы в UC Rusal до дальнейшего уведомления … Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить непрерывность нашей деятельности», — говорится в письме.

Как отмечает агентство, в письме указывается, что компания изучает последствия введенных против нее санкций.

В «Русале» RNS не прокомментировали информацию о письме.