Bloomberg: «Русал» попросил клиентов приостановить платежи в связи с санкциями США 

Алюминиевая компания «Русал» обратилась к своим клиентам с просьбой приостановить платежи в связи с попаданием в санкционный список США, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию письма компании от 6 апреля, подписанного директором по сбыту и маркетингу Стивом Ходжсоном.
«Мы просим вас немедленно приостановить все платежи и переводы в UC Rusal до дальнейшего уведомления … Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить непрерывность нашей деятельности», — говорится в письме.
Как отмечает агентство, в письме указывается, что компания изучает последствия введенных против нее санкций.
В «Русале» RNS не прокомментировали информацию о письме.
6 апреля Минфин США ввел новые санкции против российских бизнесменов и компаний. Под ограничения попали 24 физлица и 14 юрлиц. В том числе ряд компаний Олега Дерипаски и он лично.