Bloomberg рассказал об отказе пяти компаний закупать алюминий у «Русала» из-за санкций 

Международные торговые дома прекратили покупать алюминий у «Русала» из-за санкций США, пишет Bloomberg.
По словам топ-менеджеров из пяти компаний, которые регулярно покупают продукцию у «Русала», банки и юристы заявили торговым домам, что они не могут продолжать работать с российской компанией. Собеседники агентства говорили на условиях анонимности.
Ранее Bloomberg со ссылкой на копию письма «Русала» от 6 апреля [сообщило] (https://rns.online/industry/Bloomberg-Rusal-poprosil-klientov-priostanovit-platezhi-v-svyazi-s-sanktsiyami-SSHa-2018-04-09/), что компания обратилась к своим клиентам с просьбой приостановить платежи в связи с попаданием в санкционный список США.
6 апреля Минфин США ввел новые санкции против российских бизнесменов и компаний. Под ограничения попали 24 физлица и 14 юрлиц. В том числе ряд компаний Олега Дерипаски и он лично.