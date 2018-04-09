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Глава Пентагона заявил, что не исключает действий против Асада
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Глава Пентагона заявил, что не исключает действий против Асада 

РИА Новости 30 минут назад
ГЛАВА ПЕНТАГОНА ЗАЯВИЛ, ЧТО «НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ АСАДА» НА ФОНЕ СООБЩЕНИЙ О ХИМАТАКЕ В СИРИИ — ТВ  РИА НОВОСТИ
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