На социальные выплаты взносы не начисляются

Региональное отделение ФСС провело выездную проверку общества и установило, что компания не начислила страховые взносы на ряд выплат сотрудникам. В число этих выплат входила матпомощь работникам, например, выплаты молодоженам, многодетным матерям, выплата «помоги собраться в школу», компенсация проезда к месту отпуска и обратно, а также пособия при нахождении сотрудников в отпуске по уходу за ребенком и оплата выходных, взятых сотрудниками для ухода за ребенком-инвалидом. Фонд обязал компанию доначислить взносы, а также уплатить штрафы и пени.

Общество не согласилось с решением фонда и обратилось в суд. Суды первой и второй инстанции признали решение ФСС недействительным, и фонд подал кассационную жалобу в окружной арбитраж.

Суды учли, что матпомощь, выплаченная компанией своим сотрудникам, не относится к оплате труда, а носит социальный характер и, значит, взносами не облагается. Кроме того, организации угольной промышленности, к которым относится и общество-истец, согласно Федеральному отраслевому соглашению, должны раз в два года оплачивать работникам проезд к месту отпуска и обратно.

Одно наличие трудовых отношений вовсе не значит, что все выплаты работникам относятся к зарплатному фонду.

Оплата дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами также носит социальный характер и взносами не облагается, несмотря на то, что прописана в ТК РФ

Все выводы судов предыдущих инстанций соответствуют уже сложившейся судебной практике и законодательству РФ, поэтому окружной арбитраж отказал в удовлетворении жалобы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.02.2018 № А27-15902/2017

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»