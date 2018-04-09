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В Новогирееве работает двадцать девять объектов мелкорозничной торговой сети
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В Новогирееве работает двадцать девять объектов мелкорозничной торговой сети 

Управа района Новогиреево 35 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Как сообщил глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв, размещение тнестационарных торговых объектов на территории района, а также ассортимент предлагаемых ими товаров согласованы с муниципальными депутатами с учётом просьб и предложений жителей района.
Так, двенадцать мелкорозничных объектов в районе торгуют печатной продукцией; шесть киосков предлагают покупателям мороженое; в трёх торговых павильонах продают цветы; один торгует овощами и фруктами; один — театральными билетами; один — мясной гастрономией и один — продовольственными товарами.
В 2017 году в нашем районе были установлены семь НТО нового образца, кроме того обновлена сезонная сеть со специализацией: «Клубника, земляника», «Мороженое», «Бахчевые культуры», «Прохладительные напитки», «Ёлочный базар», «Горячие напитки».
Фото — Александр Калугин.
Управа района Новогиреево: последние новости
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