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Глава управы рассказал о том, что делается в районе для жителей льготных категорий
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Глава управы рассказал о том, что делается в районе для жителей льготных категорий 

Управа района Новогиреево 35 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
По словам Александра Хрулёва, все мероприятия проводились в рамках реализации Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы».
Более двух тысяч трёхсот жителей района Новогиреево в прошлом году воспользовались бесплатными услугами бани, прачечной, ремонта обуви, металлоремонта и парикмахерской. На эти цели управой было выделено восемьсот пятьдесят тысяч рублей. Кроме того, парикмахерские района ежемесячно обслуживают ещё пятнадцать льготников.
К празднику Пасхи около девятисот новогиреевцев из числа жителей льготных категорий получили бесплатные куличи на сумму около сто восемьдесят пять тысяч рублей. Шестьсот шестьдесят льготников получили к различным праздникам в течение года продуктовые наборы на общую сумму более восьмисот тысяч рублей.
В период празднования Нового года управа района Новогиреево предоставила детям из семей льготных категорий около тысячи билетов для семей на городские, окружные и районные новогодние представления и семьсот сладких подарков на сумму более полутора миллионов рублей.
В связи с юбилеями, начиная с девяноста лет, в соответствии с Указом Президента РФ 31 мая 2012 года № Пр-1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны, в районе Новогиреево поздравили сто пятьдесят два человека, в числе которых — один житель, достигший столетнего возраста.
Фото — Александр Калугин.
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