Ещё
Открыть новую поликлинику планируют в 2019 году на Измайловском проспекте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открыть новую поликлинику планируют в 2019 году на Измайловском проспекте 

Управа района Измайлово города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Новое учреждение здравоохранения сможет принимать в смену до 750 посетителей — как взрослых, так и детей.
На Измайловском проспекте, как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в следующем году планируется запустить в эксплуатацию новую поликлинику. Учреждение здравоохранения будет возведено на месте сноса ветхих жилых домов №№63, 65, 67 на Измайловском проспекте.
Все работы детско-взрослой поликлиники будут проводиться в рамках Адресной инвестиционной программы. По словам председателя Москомархитектуры, ввод поликлиники в эксплуатацию запланирован на 2019 год.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Встреча главы управы района с жителями Измайлово состоится 18 апреля Фестиваль "Активное долголетие" состоится на Первомайской армейской службе готовятся измайловские юноши
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России349
Курс доллара преодолел новый рубеж226
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй78
Царев назвал следующего президента Украины91
Санкции обрушили российский рынок594
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение