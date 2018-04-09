Открыть новую поликлинику планируют в 2019 году на Измайловском проспекте 

Новое учреждение здравоохранения сможет принимать в смену до 750 посетителей — как взрослых, так и детей.
На Измайловском проспекте, как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в следующем году планируется запустить в эксплуатацию новую поликлинику. Учреждение здравоохранения будет возведено на месте сноса ветхих жилых домов №№63, 65, 67 на Измайловском проспекте.
Все работы детско-взрослой поликлиники будут проводиться в рамках Адресной инвестиционной программы. По словам председателя Москомархитектуры, ввод поликлиники в эксплуатацию запланирован на 2019 год.