Открыть новую поликлинику планируют в 2019 году на Измайловском проспекте

Новое учреждение здравоохранения сможет принимать в смену до 750 посетителей — как взрослых, так и детей.

На Измайловском проспекте, как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская , в следующем году планируется запустить в эксплуатацию новую поликлинику. Учреждение здравоохранения будет возведено на месте сноса ветхих жилых домов №№63, 65, 67 на Измайловском проспекте.

Все работы детско-взрослой поликлиники будут проводиться в рамках Адресной инвестиционной программы. По словам председателя Москомархитектуры, ввод поликлиники в эксплуатацию запланирован на 2019 год.