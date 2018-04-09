Жители и гости столицы приглашаются бесплатно проверить сосуды ног и стопы 

С 10 по 25 апреля 2018 г. ежедневно с 10:00 до 18:00 в павильоне №12 ВДНХ, (вход с торца здания) пройдет акция «Проверь сосуды ног».
Все желающие в порядке очереди смогут бесплатно проверить здоровье ног при помощи процедуры ультразвуковой допплерографии.
Также с 20 по 30 апреля 2018 г. пройдет акция по бароподометрическому обследованию стопы.
Адрес: павильон №12 ВДНХ, с 10 по 25 апреля — допплерография (ультразвуковое обследование кровотока нижних конечностей),
С 20 по 30 апреля — подометрия (бароподометрическое обследование стопы на наличие плоскостопия).
Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Документов и предварительной информации не требуется!
Телефон для справок: 8 (495) 971-81-85 Е-mail: checkheart@yandex.ru