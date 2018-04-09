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Гости культурного центра вблизи Дмитровского изучат «азбуку здоровья»
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Гости культурного центра вблизи Дмитровского изучат «азбуку здоровья» 

Управа района Дмитровский города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Специалисты Культурного центра «Онежский», расположенного поблизости от Дмитровского, приглашают всех желающих на лекцию Александра Пенькова «Азбука здоровья», которая состоится 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Александр Пеньков — автор программ сохранения здоровья для школ и вузов. Он раскроет слушателям секреты счастливого и здорового долголетия и ответит на насущные вопросы. Программа лекции состоит из четырех блоков: «Четыре составляющие здорового организма», «Мотивация к движению», «Основы правильного питания» и «Сон — источник энергии», — говорится в сообщении.
Начало в 19.00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.
Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, д. 25. (мю)
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