Гости культурного центра вблизи Дмитровского изучат «азбуку здоровья» 

Специалисты Культурного центра «Онежский», расположенного поблизости от Дмитровского, приглашают всех желающих на лекцию Александра Пенькова «Азбука здоровья», которая состоится 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Александр Пеньков — автор программ сохранения здоровья для школ и вузов. Он раскроет слушателям секреты счастливого и здорового долголетия и ответит на насущные вопросы. Программа лекции состоит из четырех блоков: «Четыре составляющие здорового организма», «Мотивация к движению», «Основы правильного питания» и «Сон — источник энергии», — говорится в сообщении.
Начало в 19.00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.
Напомним, Культурный центр «Онежский» находится по адресу ул. Флотская, д. 25. (мю)