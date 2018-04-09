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Кондратьев назвал казачьи патрули неотъемлемой частью жизни региона
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Кондратьев назвал казачьи патрули неотъемлемой частью жизни региона 

Новая Кубань 55 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. В краевой администрации обсудили выполнение поручения губернатора.
Вице-губернатор региона, атаман ККВ Николай Долуда сообщил, что казаки охраняют 1805 объектов, в том числе 942 школы, 693 детских сада, 170 спортивных, культурных и других объектов. Охранниками работают 1847 казаков.
— Меняется состав дружин, казачество стало зарабатывать, обновляться, сюда идет молодежь. Это колорит Кубани, но это и гарантия безопасности наших жителей и гостей, — акцентировал глава региона.
Кроме охраны социальных объектов казаков привлекают к охране общественного порядка. На постоянной основе эти обязанности вменены 1652 казака. На добровольной основе правопорядок во время проведения массовых мероприятий обеспечивают более 5 тысяч дружинников.
По итогам прошлого года силами казачество были выявлены и пресечены более 700 преступлений и свыше 80 тысяч административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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