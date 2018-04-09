Этого нельзя делать на кладбище

Доброй традицией считается, придя на кладбище, «помянуть» стопкой-другой похороненного здесь родственника или друга, а то и вовсе — устроить поминальный «пикник» прямо на могиле. Традиция эта, безусловно древняя, но — не христианская.

Тризна

Обычай «пировать» на месте погребения был присущ ещё языческим славянским племенам. Назывался он «тризна» и был неотъемлемой частью большого погребального обряда. Доподлинно неизвестно, в чём именно заключался этот обряд — письменные источники крайне скудны.

Известно, что помимо ритуальной трапезы, тризна включала в себя песни, пляски и, ритуальное веселье и состязания в память об умершем. Обычно совершали это всё близ места погребения.

Тризна включала в себя и особые обряды, связанные с умершим: омовения и одевания усопшего в самые лучшие и дорогие одежды, а затем — сжигание тела на специально сооруженном для этого месте.

Особо торжественной была тризна в честь князей, вельмож или воинов. Эти обряды являлись своеобразными «проводами» в иной мир, и, помимо состязаний и пиршеств, тризна сопровождалась разнообразными жертвоприношениями богам, дабы те «достойно» встретили и приняли умершего, не прогневавшись на живых.

Христианское поминовение

Христианство, придя на славянские земли, конечно, не смогло вытравить языческих обычаев, но церковная традиция во многом смогла преобразить и облагородить их.

Обычай поминать усопшего трапезой всегда одобрялся Церковью, однако с некоторыми оговорками. Христианство всегда рассматривало поминальную трапезу как акт милосердия: угощение в память об усопшем делалось, прежде всего, для бедных и нуждающихся, с просьбой помолиться за это о душе покойного.

И сейчас в церковной практике существует обычай приносить в храм продукты «на канон» для поминовения усопших родственников и близких: потом эти продукты идут на общую церковную трапезу или раздаются нуждающимся. Предполагается, что, вкушая их, мы мысленно помолимся и вспомним о том человеке, в память которого принесли это пожертвование.

Многолетний отрыв от христианской традиции поспособствовал тому, что единственным доступным и понятным способом поминовения усопшего стало именно застолье -«поминки», в том числе и на кладбищах.

Изначальный христианский смысл этого события был подзабыт, да и само погребение обросло множеством суеверий. Например, многие стали ставить для покойного водку и хлеб, выливать спиртное на могильный холм, рассыпать на нём крошки и оставлять продукты.

Это можно объяснить — оставляя еду на могилах, многим кажется, что они как бы оставляют частичку от себя, проявляют внимание и любовь к тому, кто похоронен там. Кто-то считает, что покойному будет лучше, если к надгробию прилетят птицы поклевать хлеб и крупу.

Однако христианство говорит нам о том, что кладбище — это лишь место «успения», то есть сна. Они и назывались раньше «погостами» — местом, где «гостит» прах человека до всеобщего воскресения. И чтобы человеку в будущем с радостью войти в это воскресение, согласно христианскому учению, нужно, чтобы те, кто остался на земле поминали его в молитвах и делах милосердия — только так можно принести действительную пользу душе усопшего близкого человека.

Потому, конечно, поминальная трапеза не должна совершаться на месте погребения, и продукты, а тем более — спиртное, на могилах ни к чему. Лучше, придя на кладбище, прибрать могилу и просто помолиться об усопшем, или пригласить священника для совершения литии. Ведь молитва— это главное, что мы можем сделать для ушедших в иной мир.